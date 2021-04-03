16日領袖峰會 菅義偉邀拜登出席東奧

日本政府發言人、官房長官加藤勝信二日公布美日領袖峰會時間敲定為十六日舉行。（美聯社檔案照）

2021/04/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕日本政府發言人、官房長官加藤勝信二日公布美日領袖峰會時間敲定為十六日舉行。對於首相菅義偉訪美比原本預定的日期延後一週出發，加藤表示，主要是為了有萬全的準備，以確保菅義偉訪美及美日峰會的成功。日本經濟新聞日前報導，會談後兩國發表的共同文件中可能會列入「台灣海峽穩定的重要性」，在共同文件中提及台灣海峽實為罕見。

菅義偉將是拜登在一月就職後首次接待的外國領袖。菅義偉一日表示，美國邀他成為首位訪美的外國領袖，證明美方對日本極為重視，他認為這次是與拜登建立個人信任關係的良好機會。讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，菅義偉訪美時間定為十五到十八日，外務省官員透露，延後出發主要是因為美方在峰會及相關活動的防疫對策，需要花一點時間。

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美日峰會會談內容，將包括加強美日同盟及實現「自由且開放印太」等主題。美日峰會後的聯合聲明提到台灣是在一九六九年，當時日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森會談後，提到維持台灣地區的和平與安全攸關日本安全，但當年美日與中國尚未建交。

美韓峰會 最遲5月舉行

為準備訪美行程，菅義偉已先接種第一劑的新型冠狀肺炎疫苗。據法新社報導，他這次美國行還將邀請拜登出席因疫情而延後一年、預定七月廿三日開幕的東京奧運。另據彭博報導，美國選擇此時和其在亞洲最強大的盟邦—日本的峰會，凸顯拜登政府聚焦於與該地區內的盟國改善關係。日方則如履薄冰，一方面尋求保持和美國的密切關係，另一方面避免損及與其最大貿易夥伴中國的經濟關係。

另一方面，韓聯社引述南韓執政的共同民主黨多名人士報導，美韓正密切協商在六月「七大工業國集團」峰會前，舉行美韓峰會的方案。最遲在五月，南韓總統文在寅將赴美會晤拜登。不過，由於菅義偉四月訪美，因此美韓峰會亦可能在本月舉行。屆時朝鮮半島無核化、日韓關係與氣候變遷等，可能是討論議題。

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