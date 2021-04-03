列強會伊朗 美重返核協議近了

伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議的簽署國，在歐盟安排下透過視訊討論美國重回協，（歐新社 ）

2021/04/03 05:30

6日實體會議 美伊將透過中間人傳話「間接談判」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登矢言重返「伊朗核協議」，終於在二日出現新進展。伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議的簽署國，在歐盟安排下透過視訊討論美國重回協議一事，以及如何促使協議獲得全面且有效遵守，據稱各方在過程中「就事論事」（businesslike），並已敲定六日在奧地利首都維也納舉行實體會議。由於伊朗拒絕直接與美國對話，紐約時報指出，六日的會議，美伊兩國將以透過中間人傳話的方式，進行間接談判。

請繼續往下閱讀...

美國前總統川普在二○一八年退出俗稱伊朗核協議的「聯合全面行動計畫（JCPOA）」後，拜登承諾上台後將重返，但西方國家官員透露，美國和伊朗迄今尚未同意會晤，一切溝通均透過歐洲國家進行。二日，美國以外的協議簽署國在歐盟主導下視訊開會，美方雖未派員參加，但國務院發言人普萊斯形容這是正面的一步，強調美國願意在伊朗遵守承諾下重返協議。

各國代表在會議結束後發表共同聲明，強調各國遵從對伊朗核協議的承諾，並已準備好歡迎美國重返協議，六日還將在維也納進一步見面討論相關事宜。一名歐盟資深官員透露，屆時將嘗試就美國應解除的制裁，以及伊朗應遵守的限核規範列出協商清單，可望在兩個月內達成共識。美方證實將參與討論，雖不期待有立即性突破，但會正面看待。不過，伊朗火速拒絕與美方直接對話，強調美方須先解除制裁。歐洲國家則說會與美方單獨討論。

伊朗國營媒體引述與會的副外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）指出，會談過程「坦誠且嚴肅」，美國重回協議毋須再經協商，但希望美方別再做出逕自退出協議，並對伊朗非法施加制裁等違法舉動。

德國外交部長馬斯表示，恢復有關伊朗核協議的討論是好事，「但我們沒有時間可以浪費」。中國外交部發言人華春瑩則表示，美國片面退出是問題的「根源」，中方歡迎美國重返協議，但也呼籲美國解除對伊朗的非法制裁。

紐時︰美承認極限施壓策略失敗

紐約時報引述一位不具名美國官員表示，美國在與伊朗的間接談判中，會表明不再尋求保留部分制裁，理由是川普政府的「極限施壓」策略已經失敗。一旦伊朗和其他與會國家擬定出「路線圖」，美伊兩國理論上會碰面並敲定最後細節。

在美國退出協議後，伊朗開始逐步毀棄協議規範，包括提高濃縮鈾純度和存量上限，被認為旨在施壓其他簽署國出手緩和美國對伊朗的制裁。伊朗先前已表明，除非美國遵守其對協議的承諾，撤銷對伊朗制裁，否則伊朗也不會遵守協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法