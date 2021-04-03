為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    列強會伊朗 美重返核協議近了

    伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議的簽署國，在歐盟安排下透過視訊討論美國重回協，（歐新社 ）

    伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議的簽署國，在歐盟安排下透過視訊討論美國重回協，（歐新社 ）

    2021/04/03 05:30

    6日實體會議 美伊將透過中間人傳話「間接談判」

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登矢言重返「伊朗核協議」，終於在二日出現新進展。伊朗、俄羅斯、中國、德國、法國和英國等協議的簽署國，在歐盟安排下透過視訊討論美國重回協議一事，以及如何促使協議獲得全面且有效遵守，據稱各方在過程中「就事論事」（businesslike），並已敲定六日在奧地利首都維也納舉行實體會議。由於伊朗拒絕直接與美國對話，紐約時報指出，六日的會議，美伊兩國將以透過中間人傳話的方式，進行間接談判。

    美國前總統川普在二○一八年退出俗稱伊朗核協議的「聯合全面行動計畫（JCPOA）」後，拜登承諾上台後將重返，但西方國家官員透露，美國和伊朗迄今尚未同意會晤，一切溝通均透過歐洲國家進行。二日，美國以外的協議簽署國在歐盟主導下視訊開會，美方雖未派員參加，但國務院發言人普萊斯形容這是正面的一步，強調美國願意在伊朗遵守承諾下重返協議。

    各國代表在會議結束後發表共同聲明，強調各國遵從對伊朗核協議的承諾，並已準備好歡迎美國重返協議，六日還將在維也納進一步見面討論相關事宜。一名歐盟資深官員透露，屆時將嘗試就美國應解除的制裁，以及伊朗應遵守的限核規範列出協商清單，可望在兩個月內達成共識。美方證實將參與討論，雖不期待有立即性突破，但會正面看待。不過，伊朗火速拒絕與美方直接對話，強調美方須先解除制裁。歐洲國家則說會與美方單獨討論。

    伊朗國營媒體引述與會的副外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）指出，會談過程「坦誠且嚴肅」，美國重回協議毋須再經協商，但希望美方別再做出逕自退出協議，並對伊朗非法施加制裁等違法舉動。

    德國外交部長馬斯表示，恢復有關伊朗核協議的討論是好事，「但我們沒有時間可以浪費」。中國外交部發言人華春瑩則表示，美國片面退出是問題的「根源」，中方歡迎美國重返協議，但也呼籲美國解除對伊朗的非法制裁。

    紐時︰美承認極限施壓策略失敗

    紐約時報引述一位不具名美國官員表示，美國在與伊朗的間接談判中，會表明不再尋求保留部分制裁，理由是川普政府的「極限施壓」策略已經失敗。一旦伊朗和其他與會國家擬定出「路線圖」，美伊兩國理論上會碰面並敲定最後細節。

    在美國退出協議後，伊朗開始逐步毀棄協議規範，包括提高濃縮鈾純度和存量上限，被認為旨在施壓其他簽署國出手緩和美國對伊朗的制裁。伊朗先前已表明，除非美國遵守其對協議的承諾，撤銷對伊朗制裁，否則伊朗也不會遵守協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    抓到了！中國官媒刊法國記者新疆洗白文 法媒：查無此人
    2021/04/02 06:32

    抓到了！中國官媒刊法國記者新疆洗白文 法媒：查無此人

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    2021/04/02 06:05

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕

    影片涉色情被YouTube紅標 AV女優「露奶道歉」反將一軍
    2021/04/02 06:06

    影片涉色情被YouTube紅標 AV女優「露奶道歉」反將一軍

    尼斯湖水怪現身？最新畫面曝光 水面黑影緩緩移動
    2021/04/02 06:00

    尼斯湖水怪現身？最新畫面曝光 水面黑影緩緩移動 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播