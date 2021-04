中英對照讀新聞》Senator Ted Cruz refuses to put on mask after reporter asks during press conference－參議員泰德．克魯茲在記者會上拒絕應記者要求戴口罩

美國德州參議員克魯茲3月24日在華府國會山莊的記者會上發言時,拒絕應記者要求戴上口罩,但他身邊的同僚全都戴著口罩。(彭博)

2021/04/02 05:30

◎張沛元

During a press conference to discuss Republican Senators’ upcoming visit to the Southern border, Senator Ted Cruz refused to wear a mask after a reporter asked him to put one on.

在一場論及(美國國會)共和黨籍參議員即將造訪(美國)南部邊境的記者會上,參議員克魯茲拒絕應記者要求戴上口罩。

The Texas senator is seen approaching the podium, maskless, as his colleagues, all of whom appear to be wearing masks, follow him.

這名德州聯邦參議員沒戴口罩走向講台,而跟在他身後的同僚全都戴上口罩。

"Do you mind putting a mask on for us?" an off-camera reporter asks.

「您是否介意為我們戴上口罩?」一名未在鏡頭前現身的記者如此要求。

"Yeah, when I’m talking to the TV camera, I’m not going to wear a mask. All of us have been immunized," Cruz replies.

「我介意,當我對著電視攝影機發言時,我不打算戴口罩。我們全都免疫了,」克魯茲回答。

When the reporter says it would make the group feel better if Cruz wore a mask, the senator replied:"You’re welcome to step away, if you’d like."

當該名記者說克魯茲若能戴上口罩,可讓在場人士感覺比較好時,克魯茲回說:「若你願意,我不介意你站遠一點。」

【新聞辭典】

put on something:片語,穿、戴、在皮膚上塗抹、使運行、增重、假裝。例句:Many people put on weight when they quit smoking cigarettes.(許多人戒菸後發福。)

upcoming:形容詞,即將發生的。

stay away from someone or something:慣用語,遠離某人或某事,保持距離。例句:You’d better step away from strangers who stand and talk too close to you.(你最好與站得離你太近並與你說話的陌生人保持距離。)

