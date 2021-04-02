中媒狂吹法記者挺疆 法媒「查無此人」

法國智庫研究員彭達茲推文嘲諷該名自稱「希望」的「法國獨立記者」，並邀請這位只出現在中國官媒網站的記者與他對話。 （取自彭達茲推特）

2021/04/02 05:30

該記者文章只出現在中國官媒網站

〔國際新聞中心／綜合報導〕為了反擊國際社會的指責，中國「大外宣」無所不用其極！法國「世界報」（Le Monde）踢爆，中國國際廣播電台（CRI）與中央電視台海外版環球電視網（CGTN）等中國官方媒體，先後刊登一名署名「希望」（Laurène Beaumond）的文章，為中國的新疆政策辯護，觀點及內容與官方宣傳完全一致。然而，這位所謂的「法國獨立記者」根本不存在！

觀點與內容與中國官方完全一致

據報導，中國環球電視網的法文網站三月二十八日刊出「希望」的文章，題為「我的新疆，阻止虛假新聞橫行霸道！」作者自稱在中國生活七年，還有家人生活在新疆自治區首府烏魯木齊，他在二○一四年至一九年間曾多次訪問新疆，但法國媒體描述的新疆，與他自己的所見所聞截然相反，否認中國政府在新疆遂行種族滅絕和迫害人權。

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三月卅一日，中國國際廣播電台又刊出「希望」的評論，批評法國執政黨共和前進黨參議員李察（Alain Richard），宣布將在今年夏天訪問台灣，觀摩台灣抗疫績效的計畫「荒謬」，建議李察取消行程。

「希望」聲稱自己在巴黎索邦大學主修藝術和考古，擁有新聞學碩士學位，在前往北京之前曾在巴黎多家媒體工作。但世界報記者向發放法國記者證的「法國職業記者證委員會」查詢，發現資料庫並無此人。

法學者推文嘲諷力邀對話

據報導，「希望」去年年底便已在中國官媒上帶風向，為北京當局辯護。美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）資深研究員羅蘭德，和法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）研究員彭達茲直指，該名記者「希望」根本不存在。彭達茲還推文嘲諷：「我實在不敢想像，剛剛獲得法國高級視聽委員會核准，在法國用法語播放的中國國際電視台網站，居然膽敢用假名發表文章。」並特地邀請這位只出現在中國官媒網站的記者與他對話。

華春瑩堅稱有此人「多次到訪新疆」

對此，中國外交部發言人華春瑩一日聲稱，「希望」確實存在，是一名「旅居中國多年的獨立撰稿人」，曾「多次到訪新疆」，「有關觀點是非常客觀和公允的」。她還反批提問的法新社記者「思維非常不健康」，世界報的報導「反映出一種慣常思維」，即「只要是西方記者就一定不會說中國的好話」，「甚至可能是中國的虛假宣傳」，「這是要不得的」。

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