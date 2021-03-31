緬軍鎮壓至今 超過500死

緬甸東部撣邦首府東枝，家屬二十九日為參與反軍事政變示威，遭血腥鎮壓擊斃的家人舉行葬禮。（法新社）

2021/03/31 05:30

美︰全面暫停兩國貿易

〔編譯管淑平／綜合報導〕緬甸軍事政變後，軍方血腥鎮壓要求恢復民選政府示威運動，至今已造成超過五百人死亡，美國政府二十九日宣佈暫停與緬甸的所有貿易；泰國政府三十日則否認逼迫緬甸難民返國。

根據「緬甸援助政治犯協會」（ＡＡＰＰ）的紀錄，到二十九日為止，自二月一日以來，已經有五百一十人死於軍方血腥鎮壓。示威民眾二十九日發起「垃圾罷工」，號召民眾把垃圾丟到街上，仰光一些區域出現垃圾滿街景象；「今日緬甸」報導，軍方在曼德勒鎮壓一場示威活動，擊斃四人。

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共同號召這波抗爭運動的「民族大罷工委員會」公開呼籲少數族裔武裝團體協助挺身對抗軍方「不公義壓迫」後，活躍於撣邦北部的三個少數民族武裝團體：緬甸民族民主同盟軍（ＭＮＤＡＡ）、若開軍（ＡＡ）和德昂民族解放軍（ＴＮＬＡ），三十日發表共同聲明，呼籲軍方停止殺害和平的示威者，否則，他們「為了自衛，將與所有加入這場緬甸之春革命的民族合作」。

專家警告，若少數民族武裝團體決定武力反抗，情勢可能惡化成內戰。澳洲智庫洛伊國際政策研究所的梅修（Herve Lemahieu）指出，緬甸恐淪為「失敗國家」。

上週末克倫民族聯盟、克欽獨立軍也相繼呼籲緬軍停止鎮壓平民，緬軍以空襲東南部克倫邦回應，這場二十年來首見對少數民族武裝團體的空襲，引發大批平民逃往泰國避難。克倫民族聯盟三十日表示，數千名緬軍部隊正在推進，該聯盟將捍衛其土地。

人權運動人士說，泰國政府把約兩千名難民趕回去，不過泰國總理帕拉育否認，堅稱沒有難民「湧入」，當局並沒有「拿槍或棍子把他們嚇跑」。

美國貿易代表戴琦二十九日強烈譴責緬甸安全部隊殘暴對付平民，宣布即日起暫停依照兩國二○一三年貿易及投資架構協定下的一切貿易往來，直到緬甸恢復民主為止。

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