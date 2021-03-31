聯合國人權高專︰逾150家知名品牌 新疆血棉幫凶

中國近日掀起一波抵制拒用新疆棉花的外國品牌風潮。圖為上海市鬧區的日本品牌「無印良品」門市。（彭博）

2021/03/31 05:30

新疆棉今年出口量 可能減少20％

〔編譯周虹汶、記者蕭玗欣／綜合報導〕瑞典時裝公司Ｈ＆Ｍ去年拒用新疆「血棉花」聲明廿四日遭中國翻舊帳清算一事持續發酵，中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）卅日預言，此風波過後，各企業將持續面臨中方政治打壓風險。聯合國人權事務高級專員公署（ＯＨＣＨＲ）廿九日另指出，「知名全球品牌」計有逾一五○家淪為違反新疆維吾爾自治區少數民族人權產物「血棉花」幫凶。

ＯＨＣＨＲ表示，根據聯合國人權理事會掌握的資訊，上述逾一五○家企業不分中外，含括農業綜合企業和科技、汽車、紡織、服裝等領域，導致新疆維吾爾族勞工至少數十萬人被送到新疆或其他省分的工廠，置身於剝削性工作及有虐待之嫌的生活環境中，飽受任意拘禁、人口販運、強迫勞動等暴行奴役。

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ＯＨＣＨＲ已就此事致函中國政府、供應鏈涵蓋新疆境內機構的企業，以及該些企業總部所在國的政府，以確保營運全程「尊重所有人權」；並加入西方國家行列，要求中國政府提出相關報告，也「已準備好與中國政府加強對話」，並視准許外界正式訪問新疆為這類對話的「最理想機會」。

中國棉貿易商推測，新疆棉今年出口量恐減少廿％；國際非營利組織「良好棉花發展協會」（ＢＣＩ）中國代表處則預估，今年受阻無法流入全球供應鏈的「血棉花」約有五百萬公噸，但ＢＣＩ二○一二年以來並未發現強迫勞動證據。

伍德克認為，中國消費者愛用歐洲產品和品牌，因此紡織業必定再遭中方打壓。但彭博引述中國華泰期貨公司分析師徐亞光說法指出，中國為全球第一大棉花生產國，產量原有近八成來自新疆，在美國全面禁止相關製品輸入的情況下，恐考慮進口替代品當原料，以挽救飽受新疆「血棉花」衝擊的紡織出口業，目前已回到一九年進口水平。

賴清德促中國 開放外媒採訪新疆

對此，副總統賴清德昨日表示，國際社會認為中國政府壓迫新疆人權，建議中國政府開誠布公，開放國際媒體到新疆採訪，讓真相公諸於社會，讓新疆人民聲音被聽到，讓真相說話；在沒有釐清真相、新疆人民聲音沒有被聽到之前 ，就攻擊某個公司是不好的。

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