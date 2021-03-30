緬軍已奪459命! 緬人無懼流血 繼續上街

緬甸仰光民眾二十九日抬著在槍林彈雨中死亡的抗爭者遺體，並高舉象徵反抗專制的三指。（美聯社）

2021/03/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕爭取恢復民主的緬甸民眾歷經週末的血腥鎮壓後，仍無懼軍政府的真槍實彈，廿九日繼續走上街頭示威，並為死者哀悼。與此同時，緬軍廿七日對少數民族克倫族（Karen）武裝團體「克倫民族聯盟」（ＫＮＵ）控制的克倫邦發動空襲，導致大批難民湧向鄰近的泰國。泰國總理帕拉育表示，已為難民潮做好準備。

法新社指出，緬甸援助政治犯協會（ＡＡＰＰ）統計，緬甸自上月一日爆發政變以來，已有至少四五九人在抗爭中被殺害，光是廿七日就有一一四人遇害，廿八日又增加十三人，且兒童受害人數持續攀升。儘管如此，仰光、曼德勒等地廿九日仍持續有舉著「人民永遠不會被擊垮」等標語上街的民眾，也有人列隊為一名在救援行動中被頭部中彈身亡的二十歲護理學生哀悼。

請繼續往下閱讀...

與此同時，緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導，緬甸另一支武裝團體「克欽獨立軍」（ＫＩＡ），也在廿八日突襲克欽邦至少四個警察營區。他們與ＫＮＵ一樣，都要求緬軍停止鎮壓平民。

對於緬甸情勢惡化，繼全球十二國最高國防機關首長共同為緬人發聲後，美國總統拜登也對緬軍發表嚴厲譴責，「這絕對已經無法無天，一大群人被完全不必要地殺害。」歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則批評，緬甸廿七日的軍人節已被「恐怖和恥辱」摧毀。英國外交部廿九日指示，鑑於緬甸近期暴力事件大幅增加，建議在緬國人儘速離境。

緬軍空襲克倫邦 2500難民逃往泰國

緬軍除了武力鎮壓反對者外，廿七日也派出戰機轟炸「克倫民族聯盟」控制的克倫邦，為二十年來首次空襲克倫邦，報復克倫族廿七日奪佔一座緬軍基地。人道組織「自由緬甸守護者」（ＦＢＲ）指出，此事造成一名兒童嚴重受傷，所幸沒有大量傷亡，但已有約兩百名學生在內的二千五百名難民逃往泰國。據了解，克倫邦約有一萬人流離失所。

緬甸軍方趁亂鎮壓少數民族克倫族，克倫邦（Karen state）的兒童二十九日參與反對軍政府的示威。（法新社）

緬甸實皆省蒙育瓦（Monywa）的示威者面對軍警真槍實彈，只能在簡易的掩護下以彈弓等武器反擊。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法