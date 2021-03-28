「新冠病毒從中國實驗室外洩」

前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任拉斐德表示，武漢肺炎病毒最可能是從中國實驗室外洩，但應非有人刻意為之。（路透檔案照）

2021/03/28 05:30

美疾管中心前主任判斷非人員故意

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）廿八日將播出武漢肺炎紀錄片，在搶先播出的預告片中，美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任芮斐德（Robert Redfield）表示，新型冠狀病毒最可能來自中國武漢實驗室，但應不是人員故意外洩，而是研究病原體時不慎受感染，進而對外傳播。

不認同「蝙蝠傳染人類」

前總統川普任內的CDC主任芮斐德指出，他相信新冠病毒最可能源自於實驗室，因實驗室工作人員被研究中的呼吸道病原體感染的情況並不少見，且病毒可能早在二○一九年九至十月間就開始蔓延，但這不代表病毒被人蓄意釋出。畢生研究病毒的芮斐德強調，這僅是他個人看法，「其他人或許不相信，這也沒關係，科學最終會說明一切。」

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芮斐德也提到，他不認同「蝙蝠傳染人類」為病毒源頭的說法，因為一種人畜共通傳染的病毒進入人體後，通常需要一段時間才能適應，進而形成更有效率的人傳人現象；但疫情爆發一年多來，病毒不斷變種，且部分變種病毒的傳染力甚至更加驚人，因此，這種說法（病毒由蝙蝠傳給人類）在生物學上並不合邏輯。

佛奇不同意實驗室外洩

至於病毒是否經過實驗室人為改造、進而更具傳染力？芮斐德以自己也在進行冠狀病毒研究為例指出，「大多數實驗室人員都試著培養病毒，並試圖讓病毒長得越來越好，以便進行實驗加以了解」，顯然暗指病毒經過改造強化的說法不是空談。中國科學院武漢病毒研究所擁有中國首座生物安全最高等級四級（P4）實驗室，距離病毒源頭嫌疑場所華南海鮮市場僅約十四公里。

然而，接受同一部紀錄片訪問的總統拜登首席醫療顧問佛奇表示，大多數公衛專家不同意實驗室外洩病毒一說，反而認為在中國武漢最早病例獲得臨床辨識前，病毒已在當地蔓延一個月以上，並逐漸適應、演變為更具傳染力的樣態。現任CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則對病毒起源沒有正式看法，將等候世界衛生組織（WHO）的調查報告。世衛新冠病毒源頭調查組二月間進入中國調查後，曾稱蝙蝠是可能的病毒源頭之一，並排除實驗室外洩一說。

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