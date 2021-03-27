9英人遭中制裁 英議員:榮譽勳章

中國宣布制裁關切新疆人權的英國人士及組織，遭制裁者包括前保守黨黨魁鄧肯史密斯（左起）、上議院議員女爵甘迺迪，與下議院外交委員會主席杜根厚。（取自網路）

2021/03/27 05:30

含7議員禁入中國 英相力挺言論自由

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國二十六日就英國關切新疆人權採取報復行動，以「惡意傳播謊言和虛假資訊」為由，宣布制裁包括國會議員在內的九名英國人及四個英國組織，禁止這些人士及組織入境中國、凍結其在中國財產，禁止中國公民及機構與其進行交易，並放話不排除採取「進一步堅決反應」。

但英國政府強力捍衛遭制裁者，首相強森發推文力挺他們為侵犯人權發聲的言論自由。外相拉布則將召見中國駐英大使，表明英國不會因此就對人權侵害情事默不作聲；英國外交部並建議北京，如要反擊指控，應該容許聯合國人權事務高級專員前往新疆徹查真相。

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至於遭制裁的當事人及組織，紛紛表示不後悔為維族人發聲、不會被制裁嚇退；下議院議員鄧肯史密斯（Iain Duncan Smith）更稱北京的制裁為「榮譽勳章」。

遭中國制裁的九人中，有七名國會議員，分別是下議院外交委員會主席杜根厚（Tom Tugendhat）、曾任保守黨黨魁的鄧肯史密斯、保守黨下議院議員歐布萊恩（Neil O’Brien）、加尼（Nusrat Ghani）與勞頓（Tim Loughton），以及上議院議員女爵甘迺迪（Helena Kennedy）與上議院議員艾爾頓勳爵（David Alton）。另有調查維族受虐的律師尼斯（Geoffrey Nice）與曾研究相關議題的紐卡索大學學者芬利（Jo Smith Finley），也遭制裁。

四組織也被制裁 英中黃金時代結束

至於四個被制裁的組織，則是英國國會「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal），以及艾瑟克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。遭制裁的個人及組織有所相關，例如杜根厚、歐布萊恩分別是「中國研究小組」主席及共同發起人，律師尼斯是「維吾爾獨立法庭」主席。

針對北京舉措，英國民間團體「香港觀察」（Hong Kong Watch）發表聲明，指制裁形同宣告終結英中關係的「黃金時代」。

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