拜登宣示大權在握 安內攘外喊連任

美國總統拜登的首場正式記者會，歷時一小時，主軸雖為內政，但也觸及美中競爭等許多議題。（美聯社）

2021/03/27 05:30

〔編譯茅毅、張沛元／綜合報導〕美國總統拜登上任六十五天後，廿五日舉行第一場正式記者會，寫下近百年來，美國新總統上任後最遲的紀錄。除美中關係外，他還談及尋求連任、新冠肺炎疫苗施打率、美國從阿富汗撤軍的時程、蜂擁而至美國南方邊境的中美洲移民「大軍」、疫情紓困金與減少對美國民眾投票權的限制等廣泛議題。

拜登視訊出席歐盟峰會

在記者會前，拜登還受邀透過視訊方式出席歐盟與廿七個成員國的領袖高峰會，力圖重建在前朝川普政府時日趨緊張的美歐關係。

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施打兩億劑疫苗目標可成

十一月就將七十九歲的拜登，乃美國史上就任時最高齡的總統。他在記者會上表明將再戰二○二四，「我打算角逐連任，那是我的期望」。他並宣布在其執政第一個一百天，達成施打兩億劑新冠疫苗的計畫，「我相信我們辦得到！」「美國之音」引述白宮官員報導，截至廿四日，全美共已施打一．三億劑新冠疫苗，其中四五○○萬人已完成兩劑的接種。

拜登亦直言，針對前總統川普任內訂定五月一日駐阿富汗美軍全面撤離的時限，恐怕無法準時達成。惟他仍表明，期望在今年內，為這場美國史上最漫長的戰爭畫下句點。自二○○一年十月起，阿富汗戰爭已歷時十九年。

關於發放給大多數美國民眾的一．九兆美元（約五十五兆台幣）疫情紓困金包裹法案，拜登強調，多數選民投票給他是為了解決問題，而非製造分歧。他還說自己相當務實，只想將事情搞定。

至於共和黨人士指責拜登政府上台後，來自中美洲國家的移民朝美國與墨西哥間的邊界湧來。他駁斥共和黨指控此事為「危機」的說法，反而對這些為了逃離家鄉暴力及貧困的移民表示同情。他還說自己絕不會跟前朝一樣，聽任無父母陪伴的無證移民小孩，餓死在其他國家與美國的邊界。

針對三月迄今已兩次試射飛彈，包括廿五日彈道飛彈的北韓，拜登指出，此舉違反聯合國安理會決議，矢言若平壤又升高試射動作，他會「做出相對反應」。美方正諮詢盟邦和夥伴，他亦準備好採取某種外交形式，但前提是要先實現非核化。

北韓官媒廿六日報導此一試射時，避用「飛彈」或「彈道」字眼，僅稱測試的是搭載固態火箭發動機的新型「戰術導向發射體」。

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