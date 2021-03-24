遭中報復 歐議員反制︰拒批准歐中協定

中國駐法國大使盧沙野廿二日以「日程安排」因素，延後法國政府召見，直到廿三日上午才赴約。（路透檔案照）

2021/03/24 05:30

我外交部︰中國毫無反省誠意

〔編譯黃靖媗、管淑平、駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕針對歐盟和美國、英國、加拿大等國的同步制裁，中國也宣布制裁包括歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰在內的五名歐洲議會議員、歐盟外交官、官員、學者等共十人和四個實體予以報復。比利時政府為此召見中國大使，部分歐洲議會議員表示，將拒絕批准歐中投資協定回應。

外交部昨強烈譴責並說，中方作為只是凸顯中國共產黨政權的醜陋本質，毫無反省與改善的誠意，只會讓國際社會與台灣人民對其更加反感，儘速改善人權、撤銷不當制裁才是回應國際社會的正道。

請繼續往下閱讀...

中大使惹毛全法 被召見還耍大牌

與此同時，中國駐法大使盧沙野批評法國策略研究基金會（ＦＲＳ）的亞洲問題專家博大安（Antoine Bondaz）為反中的「流氓」、「瘋狗」，並施壓有意訪問台灣的參議院友台小組主席、執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard），引起法國各界不滿。法國廿二日為此召見盧沙野，不料盧沙野竟以「日程安排」為由，未於廿二日赴約，直到廿三日上午才接受召見。

法國外交部匿名官員透露，法方已對盧沙野表達不滿，指其行徑使法中關係的提升出現障礙，並表態反對中國向歐洲議會法國籍議員、歐洲議會人權小組委員會副主席格魯克斯曼祭出的制裁。法國外交部國務秘書波恩廿三日表示，法國與歐洲都不是逆來順受的出氣筒，法國不會容忍來自中國的威脅與恫嚇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法