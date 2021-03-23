加國前外交官遭中秘審 拜登聲援︰視為美公民

加國駐中大使館臨時代辦倪杰民（左）和美國駐中大使館代理公使柯有為（右）22日欲進入庭內旁聽，但遭拒絕。（路透）

2021/03/23 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國北京市第二中級人民法院二十二日閉門審理二○一八年十二月被捕、被控「為境外刺探國家秘密和情報罪」的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），加國、美國與德國等廿六國要求進入庭內旁聽的廿八名外交官員均不得其門而入。美國駐中國大使館代理公使柯有為（William Klein）表示，美國總統拜登及國務卿布林肯皆已表明，華府將康明凱和同日被捕的另一名加國商人史佩弗（Michael Spavor）都「視為美國公民」。

被控「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」的史佩弗，十九日已在遼寧省丹東市中級人民法院受審，同樣採閉門審訊。加國駐中大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel）廿二日在法院外指出，加方數度要求旁聽康明凱庭審，卻一概遭拒，「庭審程序不透明，令人不安，完全無法接受」。中方的說法則是「涉及國家機密的案件，不向公眾開放」；中國外交部發言人華春瑩還反批加方此舉為「指手劃腳」，且雙重標準，虛偽無理。

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廿二日特地前來聲援的還有澳洲與英國、荷蘭及捷克等歐洲外交官員，當局則調派大批警力嚴密戒備。康、史兩人被捕後持續遭拘押，直到去年六月才被正式起訴。中方迄今未提出任何犯罪證據與作案詳情，僅聲稱「事實清楚，證據確鑿」。一旦有罪定讞，兩人最高恐被判處無期徒刑，最輕至少十年徒刑。

中國定罪率逾99％ 康明凱妻有心理準備

上週，布林肯及白宮國家安全顧問蘇利文在阿拉斯加州和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外交部長王毅舉行會談，曾當面對康、史案件表達關切。康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）對加拿大廣播公司（CBC）表示，所獲資訊有限，難以預料情況如何發展，但中國法院定罪率逾九十九％，已接受康明凱被判有罪的可能。英國「衛報」則引述觀察家報導，兩人案件最終可能透過中、加達成外交協議方式，讓兩人獲釋返加。

在加拿大應美國政府司法互助要求，逮捕中國「華為」財務長孟晚舟後，中方隨即以拘捕康、史兩人加以報復，渥太華與北京當局關係跌入谷底。前加國駐中大使趙樸（Guy Saint-Jacques）坦言，北京藉由康、史案件對美方傳達訊息，即若華府想幫他們脫身，就要設法確保孟晚舟快點返回中國。

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