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    華爾街日報︰台灣的未來 美國最艱鉅的挑戰

    華爾街日報社論指出，全球的流氓政權都在測試拜登的決心。（路透檔案照）

    華爾街日報社論指出，全球的流氓政權都在測試拜登的決心。（路透檔案照）

    2021/03/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國外交、國安高層官員近日在阿拉斯加州安克拉治會談，焦點全落在雙方的言辭交鋒上。華爾街日報（WSJ）廿一日以全體編輯部為名發表社論，指拜登政府應正視「安克拉治的教訓」，因為中國、俄羅斯、伊朗等敵對國家，顯然已察覺到美方的弱點，試圖測試他們能否再次操弄美國當權者，其中又以中國最具威脅。

    文中指出，除中共政治局委員楊潔篪一口氣花費近廿分鐘「訓斥（tongue lashing）」美國外，知情人士指出，中國代表團私下的意見交換，也與公開談話一樣強硬，「他們盼美國重回歐巴馬時代容忍中國崛起的立場」，亦即軟弱回應中國駭客攻擊、竊取智慧財產權等行徑，放棄在亞洲籌組民主聯盟對抗中國，停止以中國違反《中英聯合聲明》、威脅進犯台灣、囚禁新疆維吾爾族等理由，批評或制裁中國。

    在所有議題中，台灣的未來將是美國最艱鉅的挑戰。台灣身為全球半導體生產重鎮，對美國經濟利益舉足輕重，亦是重要的民主夥伴。然而，中國國家主席習近平已表明，拿下台灣是首要任務，中國軍隊也朝著可以對台發動侵略的方向前進。習近平將樂意以在氣候變遷議題上與美合作，換取美國對台灣問題的沉默。

    全球流氓政權 都在測試拜登的決心

    社論指出，美國真正的挑戰是「如何適切回應北京、莫斯科、德黑蘭等敵手的挑釁企圖」；全球的流氓政權都在測試拜登的決心，拜登政府須正視「安克拉治的教訓」。中、俄、伊朗的強人領袖清楚記得，他們如何在當初歐巴馬團隊自由派國際主義者、如今的拜登班底眼皮下，推進自己國家的目標，包括俄羅斯侵占克里米亞、深入敘利亞；中國推動南海人造島礁軍事化、竊取美國機密；以及伊朗透過代理人組織在中東推展恐怖主義、在「伊朗核協議」上狠削美國前國務卿凱瑞一筆等。

    這些區域強權如今虎視眈眈，準備測試拜登政府會否成為「歐巴馬第二」。對自身戰略優勢愈發自信滿滿的中國，無疑會帶給美國最大的挑戰，北京強人的思維就如同一九七○年代的蘇聯，堅信美國衰弱，不同的是中國經濟實力比當年的蘇聯更強。

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