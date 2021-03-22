調查微軟遇駭未迴避 蘇利文惹議

美國白宮國安顧問蘇利文（右）在重回政壇前，曾受聘於微軟等科技巨擘，並握有不少股票，引起外界對其行政上能否保持中立的質疑。（法新社檔案照）

2021/03/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」（WSJ）廿日報導，白宮根據外界要求公布的幕僚及其配偶財務狀況顯示，多名白宮官員曾與科技巨擘有密切關係，包括參與政府網路安全、反壟斷等政策的企業，曾是微軟（Microsoft）顧問、且持有微軟和臉書（Facebook）股票的國家安全顧問蘇利文（見圖，法新社檔案照）即為一例，令白宮高級幕僚的「道德承諾」面臨檢驗。

據報導，拜登幕僚在加入政府前均被要求做出「道德承諾」，在政府法規和合約等方面，若合作或共事的一方與自己有直接或顯著關聯，例如前雇主或前客戶，就應迴避參與。在白宮公布的資深幕僚及其配偶去年度的財務狀況中，包括資產、股票、收入、債務和非政府相關職務，蘇利文與企業的關係最受到矚目。

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到去年5月還是微軟顧問

白宮目前針對微軟電子郵件服務軟體Exchange Server遭中國政府支持的駭客組織攻擊一事，進行跨部會協同調查和回應，蘇利文正是負責監督的官員。不過，蘇利文從二○一七年起到去年五月擔任微軟顧問，針對公司政策給予意見，去年的報酬為四．五萬美元（逾一二九萬台幣）。此外，蘇利文也透過信託方式持有微軟股票，總值約五萬美元（逾一四三萬台幣）。

與多家科技巨頭有涉

此外，蘇利文持有約十萬美元的Google母公司Alphabet股票，以及一．五萬至五萬美元之間的臉書股票，而臉書正面臨聯邦反壟斷訴訟調查。他也曾擔任國際諮詢公司Macro Advisory Partners顧問，客戶涵蓋優步（Uber）、萬事達卡（Mastercard）、樂高（Lego）、英傑華保險（Aviva Plc）、標準人壽（Standard Life）、渣打及美國銀行旗下一家分公司等。

白宮官員指出，蘇利文正在出脫手中持股，並迴避與上述老客戶有關的政策決定，與曾任職的企業也沒有聯繫。針對微軟遭駭事件，蘇利文雖負責處理事件造成的影響，但領導國家安全會議對相關事件做出回應的是副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）。

另一名財務狀況受到關注的白宮官員，為內政委員會主席萊斯（Susan Rice），其總資產達三七九○萬美元（逾十．○八億台幣），包括持有嬌生股票價值達一百萬至五百萬美元，以及輝瑞股票值一．五萬至五萬美元。

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