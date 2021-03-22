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    日媒︰兩國防長有共識 台灣有事 美日合作防衛

    美國國防部長奧斯汀（左）和日本防衛大臣岸信夫，十六日參加美日防長會談，兩人以碰手肘取代握手打招呼。（美聯社）

    美國國防部長奧斯汀（左）和日本防衛大臣岸信夫，十六日參加美日防長會談，兩人以碰手肘取代握手打招呼。（美聯社）

    2021/03/22 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「共同社」二十一日引述兩名以上的日本政府相關人士報導，美國國防部長奧斯汀和日本防衛大臣岸信夫，十六日在美日防長會談中確認，一旦台灣「有事」（指發生戰爭、武力衝突、事變，與大規模天災人禍等緊急、非常事態），美日將「密切合作」。報導指出，係美方主動提出將台灣「有事」列入此次防長會談的議題。

    美主動將台灣「有事」列入議題

    奧斯汀和岸信夫，以及美國國務卿布林肯和日本外務大臣茂木敏充，十六日在東京舉行美國總統拜登就任以來的首次美日外交、國防「二加二」會談。當天，奧斯汀與岸信夫亦另舉行美日防長會談，也是拜登政府上台以來首次。

    針對美中緊張升高下的台灣海峽恐發生「不測事態」，奧、岸兩人在會中均表達擔憂；雙方並確認台灣「有事」之際，美日將緊密合作的方針。報導認為，由於日本對兩岸問題所持的立場是透過對話尋求和平解決，因此傳出這場會談將台灣「有事」做為議題的消息相當罕見。至於美日的具體因應對策，則留待日後處理。

    兩岸若爆衝突 日本研擬支援美軍

    就中國增強軍備，造成區域軍力平衡崩解的現況，五角大廈和防衛省已展現危機意識。岸信夫指出，跨越台海中線的中國軍機激增，美日一致認同兩岸緊張升高可能引發武力衝突。他直言，屆時日本將遭受重大影響，故有必要研究日本自衛隊能夠為支援台灣的美軍提供何種協助。

    另一方面，岸信夫十九日也在日本「ＢＳ富士」電視台節目中表明，今年將舉行模擬防禦尖閣諸島（釣魚台列嶼）的美日大規模聯合演習，兩國政府已展開事前協調作業。預料美國空軍、陸戰隊及日本陸上、海上自衛隊將參演。

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