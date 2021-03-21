美印防長會晤 奧斯汀：美盼與印度加強安全關係

美國國防部長奧斯汀（右）廿日會晤印度國防部長辛赫（左）。奧斯汀會後表示，美國希望加強與印度的安全關係，特別是在資訊分享與後勤上。（美聯社）

2021/03/21 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀十九日起訪問印度三天，抵達新德里後，先會晤印度總理莫迪與國安顧問多瓦爾（Ajit Doval），廿日再與國防部長辛赫（Rajnath Singh）見面。法新社指出，對中國的警覺是美印會談主軸。莫迪會後透過推特表示，印度與美國將致力於能實現全球利益的戰略夥伴關係。

莫迪：印美戰略夥伴關係

五角大廈發言人柯比指出，奧斯汀於會談中，讚許印度在印太地區扮演的領導角色，且增加與地區志同道合夥伴的互動，共同推廣一致的目標。據悉，奧斯汀與多瓦爾的會面長達兩小時，奧斯汀廿日推文指出，與多瓦爾的會談很棒，兩國也將合作面對印太地區最緊迫的挑戰。

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奧斯汀廿日結束與辛赫的會晤後表示，美國希望加強與印度的安全關係，特別是在資訊分享與後勤上。辛赫則指會談聚焦於拓展不同軍種間的合作、資訊共享、新興國防部門合作，與後勤的相互支持；印度也同意加強與美軍印度太平洋司令部、中央司令部及非洲司令部的合作，印度政府希望能讓美印關係成為廿一世紀關鍵性的夥伴關係之一。辛赫也援引放寬外國直接投資的政策，呼籲美國投資印度國防產業。

在與辛赫的對談中，奧斯汀提到印度政府洽購俄羅斯S-400「凱旋」（Triumph）防空系統，並重申美國盟友應避免使用俄羅斯軍備，以防遭到制裁。奧斯汀向記者表示，由於印度購買的S-400系統尚未完成交貨，目前還未討論制裁的可能性。

美國早在二○一六年，就已定義印度為「主要國防夥伴」，印度近幾年也擴大購買美國武器。奧斯汀廿日稍晚計畫與印度外長蘇傑生（S Jaishankar）會面，料將提及印度的人權問題。

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