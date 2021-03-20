疫苗阻移民? 美400萬劑AZ贈加墨

美國與墨西哥達成疫苗換遏阻非法移民協議，但官方拒不承認。圖為十八日德州一處美墨邊界的關卡，有大批旅客等著進入美國。（美聯社）

2021/03/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國拜登政府十八日表示將以借貸方式提供鄰國加拿大與墨西哥共約四百萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca ）疫苗，墨西哥政府同日宣布，將對南鄰瓜地馬拉入境墨西哥設限以遏阻武漢肺炎疫情。面對外界質疑美國是以疫苗交換墨國遏阻非法移民湧入，美、墨兩國官員均否認。

兩國否認交換墨國解決非法移民

白宮發言人莎琪指出，美國打算與墨西哥以及加拿大分享二五○萬與一五○萬劑疫苗，但並未透露明確交貨時間，僅稱一切「尚未定案，但那是我們的目標」；墨西哥​外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）也證實，雙方在上月美國總統拜登與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）視訊對話後敲定此一疫苗供給計畫。

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根據了解，美國目前儲存有七百萬劑AZ疫苗，該款疫苗目前尚未取得美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）的核准。莎琪還說，美國提供給加、墨兩國的疫苗基本上是借貸，美國日後還會取得AZ或其他疫苗。

同日，墨國政府以防疫為由，宣布禁止與瓜地馬拉之間的非民生必要的越界行為，同時延長關閉與北鄰美國的邊界，僅允許民生必要的陸地交通。美、墨兩國官員否認以疫苗交換遏阻移民。

但負責北美事務的墨西哥前副外長羅任塔爾（Andres Rozental）打臉官方說法，指稱雖然兩國官方都不敢承認，但這看起來就是交換…「這是有給有拿，是雙贏。」拜登上台後雖頻逆轉前總統川普的政策，但卻仍緊守一大川普議題，即仰賴墨西哥遏阻來自中南美洲的非法移民潮。

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