為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    最快樂國家 芬蘭4連霸 台灣冠東亞

    芬蘭首都赫爾辛基民眾在二月十四日西洋情人節，享受冬日的陽光。（美聯社）

    芬蘭首都赫爾辛基民眾在二月十四日西洋情人節，享受冬日的陽光。（美聯社）

    2021/03/20 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕二○二○年全球苦於對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19），不過，這場疫情顯然對世界各國的幸福指數排名並未有太大影響：十九日發表的最新年度聯合國「世界快樂報告」顯示，芬蘭連續第四年位居全球最快樂的國家。

    台灣排名上升 從24到19名

    這項聯合國「永續發展解決方案計畫」為衡量各國幸福感而每年發表的國際調查，採用民調機構「蓋洛普」調查一四九國民眾。由於疫情影響，今年報告特別提供兩種排名方式，一是根據傳統就過去三年的平均蓋洛普民調做出排名，另一種則是僅針對二○二○年的民調做出排名，以了解疫情對個人主觀福祉的衝擊。

    根據這份二○二一年世界快樂報告，有九國在這兩種排名中，都同樣擠入前十名，分別是：芬蘭、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、挪威、瑞典、紐西蘭與奧地利。在兩種排名中，德國分別名列第七與第十三，紐西蘭則是前十名中唯一的非歐洲國家。報告認為，兩種方式排名差異不大，凸顯出疫情的全球性。至於芬蘭之所以列名第一，在於該國人民彼此互相信任，而芬蘭政府在抗疫過程中也發揮作用。

    台灣排名從前一次調查的第二十四名上升到第十九名，依然是東亞國家排名最高。在一四九國中，快樂指數最低的是阿富汗，其次是辛巴威、盧安達與波札那。英國的快樂指數從第十三名跌到第十八名，美國從第十八名上升到第十四名。中國排名第五十二。

    報告也探討法國、德國、義大利、西班牙、英國和美國等六個西方國家，以及中國、香港、台灣、南韓和日本五個東亞國家或地區的防疫表現，指東亞防疫表現相較於西方六國還好，歸因於政府更強而有力、更即時的因應，以及公民配合度更好。

    疫情下仍正面 激發團結感

    報告指出，與前一次調查相比，有略高於三分之一的國家在這次調查中「負面情緒顯著較高」，不過，也有二十二國的正面情緒增加。報告共同作者赫利威爾（John Helliwell）說，「令人驚訝的是，…幸福感並未降低」，一個可能解釋是，大家認為這場疫情是影響每一個人的共同、外部威脅，「而這激發了更大的團結感和同理感」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊
    2021/03/19 06:49

    武漢肺炎》歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效、利多於弊

    歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打
    2021/03/19 07:51

    歐盟為AZ疫苗安全掛保證！ 德法義歐洲多國恢復施打

    美中互嗆！布林肯：中國威脅全球 楊潔篪：美國干涉內政
    2021/03/19 07:29

    美中互嗆！布林肯：中國威脅全球 楊潔篪：美國干涉內政 影片

    憂爆發第三波疫情 法國宣布封鎖巴黎1個月
    2021/03/19 08:39

    憂爆發第三波疫情 法國宣布封鎖巴黎1個月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播