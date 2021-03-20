最快樂國家 芬蘭4連霸 台灣冠東亞

芬蘭首都赫爾辛基民眾在二月十四日西洋情人節，享受冬日的陽光。（美聯社）

2021/03/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕二○二○年全球苦於對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19），不過，這場疫情顯然對世界各國的幸福指數排名並未有太大影響：十九日發表的最新年度聯合國「世界快樂報告」顯示，芬蘭連續第四年位居全球最快樂的國家。

台灣排名上升 從24到19名

這項聯合國「永續發展解決方案計畫」為衡量各國幸福感而每年發表的國際調查，採用民調機構「蓋洛普」調查一四九國民眾。由於疫情影響，今年報告特別提供兩種排名方式，一是根據傳統就過去三年的平均蓋洛普民調做出排名，另一種則是僅針對二○二○年的民調做出排名，以了解疫情對個人主觀福祉的衝擊。

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根據這份二○二一年世界快樂報告，有九國在這兩種排名中，都同樣擠入前十名，分別是：芬蘭、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、挪威、瑞典、紐西蘭與奧地利。在兩種排名中，德國分別名列第七與第十三，紐西蘭則是前十名中唯一的非歐洲國家。報告認為，兩種方式排名差異不大，凸顯出疫情的全球性。至於芬蘭之所以列名第一，在於該國人民彼此互相信任，而芬蘭政府在抗疫過程中也發揮作用。

台灣排名從前一次調查的第二十四名上升到第十九名，依然是東亞國家排名最高。在一四九國中，快樂指數最低的是阿富汗，其次是辛巴威、盧安達與波札那。英國的快樂指數從第十三名跌到第十八名，美國從第十八名上升到第十四名。中國排名第五十二。

報告也探討法國、德國、義大利、西班牙、英國和美國等六個西方國家，以及中國、香港、台灣、南韓和日本五個東亞國家或地區的防疫表現，指東亞防疫表現相較於西方六國還好，歸因於政府更強而有力、更即時的因應，以及公民配合度更好。

疫情下仍正面 激發團結感

報告指出，與前一次調查相比，有略高於三分之一的國家在這次調查中「負面情緒顯著較高」，不過，也有二十二國的正面情緒增加。報告共同作者赫利威爾（John Helliwell）說，「令人驚訝的是，…幸福感並未降低」，一個可能解釋是，大家認為這場疫情是影響每一個人的共同、外部威脅，「而這激發了更大的團結感和同理感」。

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