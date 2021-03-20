日德情報保護協定 最快下週簽訂

日本首相菅義偉去年十一月二十八日在埼玉縣的空中自衛隊入間基地校閱空自官兵。（法新社檔案照）

2021/03/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日媒報導，日本與德國最快將在下週正式簽署共享軍事機密並防止洩漏的「情報保護協定」（GSOMIA），日本目前已與美國、北大西洋公約組織（NATO）等八個國家或組織簽署這項協定。

日本已與美國、北約簽署

情報保護協定可保護雙方在嚴格的情報管理下，交換部隊運用、裝備品性能等軍事機密，藉此強化兩國的安全保障合作。日本目前與美國、北約、法國、澳洲、英國、印度、義大利簽署這項協定，日本與南韓在二○一六年簽署GSOMIA，南韓曾在一九年片面廢止，後來經過美國居中協調恢復效力。

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日本時事通信報導，日德之間因為沒有機密情報共享機制，讓日本難以將防衛裝備品出口到德國。德國預定在二○二五年更換現役海上巡邏機，日方希望德方採購日本國產的P-1海上巡邏機，但德方去年卻將P-1排除在採購名單外，一般認為，主因在日德間沒有建立情報交換機制，而海上巡邏機涉及高度機密情報，所以影響德國採購P-1意願。

報導指出，德國總理梅克爾一九年二月訪日時，與當時的日本首相安倍晉三就簽署協定大致達成協議。多名相關人士透露，雙方正就下週在日本東京簽署的方向進行協調。

德國從去年九月修正傾中政策，制訂印度太平洋的外交與貿易指導方針，並透過計畫派遣巡防艦前往印太地區等方式，強化對亞洲的參與。這次將與日本簽署協定，也是強化亞洲參與的一環。

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