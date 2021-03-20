日德情報保護協定 最快下週簽訂
〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日媒報導，日本與德國最快將在下週正式簽署共享軍事機密並防止洩漏的「情報保護協定」（GSOMIA），日本目前已與美國、北大西洋公約組織（NATO）等八個國家或組織簽署這項協定。
日本已與美國、北約簽署
情報保護協定可保護雙方在嚴格的情報管理下，交換部隊運用、裝備品性能等軍事機密，藉此強化兩國的安全保障合作。日本目前與美國、北約、法國、澳洲、英國、印度、義大利簽署這項協定，日本與南韓在二○一六年簽署GSOMIA，南韓曾在一九年片面廢止，後來經過美國居中協調恢復效力。
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日本時事通信報導，日德之間因為沒有機密情報共享機制，讓日本難以將防衛裝備品出口到德國。德國預定在二○二五年更換現役海上巡邏機，日方希望德方採購日本國產的P-1海上巡邏機，但德方去年卻將P-1排除在採購名單外，一般認為，主因在日德間沒有建立情報交換機制，而海上巡邏機涉及高度機密情報，所以影響德國採購P-1意願。
報導指出，德國總理梅克爾一九年二月訪日時，與當時的日本首相安倍晉三就簽署協定大致達成協議。多名相關人士透露，雙方正就下週在日本東京簽署的方向進行協調。
德國從去年九月修正傾中政策，制訂印度太平洋的外交與貿易指導方針，並透過計畫派遣巡防艦前往印太地區等方式，強化對亞洲的參與。這次將與日本簽署協定，也是強化亞洲參與的一環。