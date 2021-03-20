美防長訪印度 中俄緊盯

美國國防部長奧斯汀（左）自十九日起訪問印度三天，預定會晤印度防長辛赫及總理莫迪。圖為奧斯汀十七日飛抵京畿道平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地，駐韓美軍司令艾布蘭（右）陪同。（歐新社）

2021/03/20 05:30

向俄軍購 恐步土耳其後塵

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀自十九日起訪問印度新德里三天，乃拜登政府上台以來，訪印的首名和最高階內閣官員。路透引述知情人士報導，印度為縮小和中國的軍力差距，將與美方討論軍購美製武裝無人機，以及為印度空軍及海軍採購逾一五○架戰鬥機的大訂單。預料奧斯汀還會提及華府反對新德里洽購俄羅斯S-400「凱旋」（Triumph）防空系統，以免印度步土耳其後塵，遭美國依法制裁。

商談150架軍機訂單、防衛協議

路透報導，奧斯汀此行乃拜登政府欲形成一個旨在反制中國在印度─太平洋地區獨斷獨行的作為一環，他將會晤印度防長辛赫（Rajnath Singh）和其他國安領導高層。印度「金融快報」（Financial Express）報導，他和辛赫晤談時的首要議程為印太地區、阿富汗、美印兩軍聯合作戰的互通性、中國、前述懸而未決的軍購案與廣泛的區域及多邊議題。

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反制中國 強化兩軍合作

印度戰略分析師庫什雷沙（Milind Kulshreshtha）說，對「四方安全對話」（Quad）成員國的部隊或「Quad+」（指Quad再增加新成員國）的部隊而言，互通性是必須落實的主要特點。

隨奧斯汀訪印的還有一支美國高階官員代表團。十九日晚間抵印後，二十日上午將以赴印度「國家戰爭紀念館」獻花，正式展開行程。奧斯汀將先會晤辛赫，並可望拜會印度總理莫迪，亦可能和印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）及外長蘇傑生（S Jaishankar）見面。

華府智庫「威爾遜中心」副主任柯吉曼（Michael Kugelman）說，美印這次很可能聚焦於越來越多的兩軍合作，以及除了多年來已在美印安全關係中占主要地位的軍售和防衛協議，兩軍合作還可以如何更上層樓。柯吉曼還說，奧斯汀先後訪問日本、南韓與印度，訪問的時機及訪問這件事本身，均比他在新德里的任何會談結果更為重要。這對印度和中國等美印的共同競爭對手發出信號，即拜登政府極為重視與新德里的安全關係。

中印簽撤軍 美需鞏固關係

印度「尼赫魯大學」教授辛赫（Swaran Singh）則認為，新德里並不想選邊站，或被推進「所謂的反中勢力」。中印最近才簽署雙方從班公湖地區撤軍的協議，這意味著印方將不會覺得非得要和美方結盟。印度今年還將主辦由中印等五國組成的「金磚五國」（BRICS）峰會，因此新德里將有所克制，並謹慎發言，避免使中印關係變得更為複雜。

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