北韓無核化 美韓列優先事項

抗議人士十八日在南韓外交部前手持美國國務卿布林肯的肖像，抗議布林肯與美國國防部長奧斯汀訪韓。（美聯社）

2021/03/19 05:30

施壓中國說服平壤棄核

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀十八日在首爾與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭共同舉行韓美外交、國防二加二會談，將北韓無核化問題列為韓美同盟最優先事項，並同意推進韓美日三方合作。布林肯更施壓中國運用其「極大影響力」，說服北韓放棄核計畫，並稱美國在與北韓交涉時，施壓與外交選項並存，藉此回應北韓官方稍早公開揚言，不會理會來自美國拜登政府的接觸，甚至稱拜登政府的接觸是「廉價把戲」。

逼中國徹底制裁北韓

韓美雙方在會後發表的聯合聲明中強調，雙方再次確認解決北韓核武及飛彈的意願，將就正在檢討的美國對北韓政策，持續進行高層協商。布林肯也在會後記者會上向中國喊話，北京當局在協助推動北韓無核化上能取得利益，因為北韓核計畫是不安定的根源，也是危險且危及美國及其夥伴的來源；中國在說服北韓無核化上扮演關鍵角色，因為大多數北韓對外貿易是透過中國。

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布林肯強調，中國應遵守聯合國安理會決議，徹底履行對北韓的制裁。中國是北韓最主要盟友與最大金主，向來被懷疑未徹底落實對北韓制裁。中國外交部發言人趙立堅十八日在例行記者會上並未回應布林肯的發言，僅重申中方對北韓問題主張的「雙軌並進」策略，聲稱中方將繼續為此發揮建設性作用。

南韓「韓聯社」分析，美國推動印太戰略主要是為了牽制中國，稱韓美同盟維護印太地區和平的說法，無疑是希望南韓加入牽制中國的行列，將使文在寅政府力求在美中角力間保持中立的戰略，變得左右為難。

拜金會有譜？ 北韓悍拒

布林肯還說，拜登總統打算在未來數週與南韓合作磋商，完成北韓政策檢討，但不願透露將採取何種策略。至於拜登是否會與北韓領導人金正恩會面，布林肯僅表示，美方抱持開放心態，似暗示華府不排斥「拜金會」。

推進與日三方合作

北韓外務省第一副相崔善姬十八日透過國營媒體發表聲明，聲稱在美國放棄包括軍演與制裁等充斥敵意的政策前，華府與平壤之間不會有接觸或對話。崔善姬批評拜登政府上台後只有「北韓威脅」之類的瘋狂謊言與「完全無核化」之流的盲目叫囂，斥責布林肯日前在日本的發言是對北韓的「嚴重挑釁」。布林肯日前訪日時曾呼籲美日加強合作，以對抗中國與北韓。

美國國防部長奧斯汀（左起）、美國國務卿布林肯、南韓外交部長鄭義溶與國防部長徐旭，十八日在首爾出席簽署駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）的儀式。（美聯社）

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