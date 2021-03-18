美3按摩館遭掃射8死 過半亞裔女

廿一歲嫌犯檔案照。（美聯社）

2021/03/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大都會區十六日三間按摩水療館接連遭槍擊，共造成八人死亡，其中多達六人為亞裔婦女，使當局懷疑凶嫌犯案動機與種族有關聯，聯邦調查局（FBI）已展開調查。但初步調查顯示，已經落網的廿一歲嫌犯是這些水療館的常客，犯案動機似乎並未涉及種族主義。

這三起槍擊案從當地時間傍晚五時開始，契洛基郡艾克沃斯市楊氏亞洲按摩（Young’s Asian Massage）、四十八公里外的「金色按摩水療」（Gold Massage Spa）和與其一街之隔的「芳香水療」（Aroma Therapy Spa）先後遭槍擊，分別造成四人、三人和一人喪生。據稱八名死者中有六人為亞裔婦女；南韓外交部表示，其中四人是南韓人。契洛基郡警長貝克（Jay Baker）則說，受害者有兩名亞裔婦女、一名白人婦女和一名白人男性，另有一名西裔男性受傷。

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案發後約三個半小時，公路巡警在七十五號州際公路上發現嫌犯蹤跡，經過警匪飛車追逐後，將嫌犯隆恩（Robert Aaron Long）緝捕到案，據稱他還打算前往佛羅里達州大開殺戒。由於多名死者的亞裔背景，若干官員和組織擔心此案出於種族動機。亞裔社區也人心惶惶，擔心亞裔和亞裔人經營的商店成為攻擊目標。

亞太裔民權組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）聲明，過去一年亞太裔已經飽受種族主義攻擊，這起攻擊只會更增加美國亞裔社區的恐懼和痛苦，呼籲加強保護亞裔美國人。

「金色按摩水療」（Gold Massage Spa）接連傳出槍響。（美聯社）

「金色按摩水療」對街的「芳香水療」（Aroma Therapy Spa）隨後接連傳出槍響。（法新社）

美國喬治亞州亞特蘭大都會區三間按摩水療館十六日傍晚起先後遭槍擊。案發後警方在第一個遇襲的「楊氏亞洲按摩館」現場調查。（美聯社）

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