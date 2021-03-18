美3按摩館遭掃射8死 過半亞裔女
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大都會區十六日三間按摩水療館接連遭槍擊，共造成八人死亡，其中多達六人為亞裔婦女，使當局懷疑凶嫌犯案動機與種族有關聯，聯邦調查局（FBI）已展開調查。但初步調查顯示，已經落網的廿一歲嫌犯是這些水療館的常客，犯案動機似乎並未涉及種族主義。
這三起槍擊案從當地時間傍晚五時開始，契洛基郡艾克沃斯市楊氏亞洲按摩（Young’s Asian Massage）、四十八公里外的「金色按摩水療」（Gold Massage Spa）和與其一街之隔的「芳香水療」（Aroma Therapy Spa）先後遭槍擊，分別造成四人、三人和一人喪生。據稱八名死者中有六人為亞裔婦女；南韓外交部表示，其中四人是南韓人。契洛基郡警長貝克（Jay Baker）則說，受害者有兩名亞裔婦女、一名白人婦女和一名白人男性，另有一名西裔男性受傷。
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案發後約三個半小時，公路巡警在七十五號州際公路上發現嫌犯蹤跡，經過警匪飛車追逐後，將嫌犯隆恩（Robert Aaron Long）緝捕到案，據稱他還打算前往佛羅里達州大開殺戒。由於多名死者的亞裔背景，若干官員和組織擔心此案出於種族動機。亞裔社區也人心惶惶，擔心亞裔和亞裔人經營的商店成為攻擊目標。
亞太裔民權組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）聲明，過去一年亞太裔已經飽受種族主義攻擊，這起攻擊只會更增加美國亞裔社區的恐懼和痛苦，呼籲加強保護亞裔美國人。