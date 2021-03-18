歐盟制裁新疆4官員 黑名單出爐

中國去年底批准《中國和土耳其引渡條約》，引發各界疑慮。一名維吾爾族婦女上月廿二日在中國駐土耳其伊斯坦堡總領事館，舉牌要求「中國政府！釋放我丈夫！」（法新社檔案照）

2021/03/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對中國近年迫害新疆維吾爾自治區穆斯林人權的行徑，歐洲聯盟決定出手！中國駐歐盟使團團長張明十六日聽聞風聲後，放話「請歐方三思而行。若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪」。但據路透掌握的最新消息，歐盟的中國官員黑名單已在十七日出爐，為歐洲國家一九八九年至今就天安門事件對中國實施武器禁運以來，首度對中國祭出制裁措施。

中國現在是歐盟最大貿易夥伴。但路透指出，歐盟各國大使同意就新疆人權問題對四名中國人及一實體實施旅行禁令並凍結資產，但得等到歐盟各國外交部長廿二日正式同意後，才能公布受制裁對象大名。此一「限制性」制裁措施雖以象徵意義居多，卻已明確彰顯出歐盟在此議題對中國大幅變強硬的立場。

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組團新疆考察 遭中阻撓

歐洲外交官員十六日向法新社透露，歐盟大使希望組團深入新疆考察但至今未果的真正關鍵，就是歐盟打算探視二○一四年被控分裂國家罪並判無期徒刑但一九年獲歐洲議會人權最高榮譽「沙卡洛夫獎」表揚的維吾爾族學者伊力哈木．土赫提。

張明稱中國外交部長王毅七日已出面邀請聯合國人權事務高級專員巴舍萊率實況調查團進駐新疆，還說對外國記者、旅客一併開放。他強調，歐盟各國大使訪問新疆的相關安排原已幾近備妥，但卡在「令人無法接受的要求」上，因歐方「堅持和一名遭中國法律定罪的罪犯見面」，「這是令人無法接受的」。

張明也堅稱中國政府在「新疆面臨的問題是反恐怖、去極端化、反分裂的問題，而不是什麼人權問題」，一些極端反華人士編織了太多的涉疆謊言，包括所謂的集中營、種族滅絕、強迫勞動等，純屬惡意政治炒作。

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