中國箝制言論 再封鎖Signal加密通訊軟體

美國開發的加密即時通訊程式「Signal」，十五日晚間起疑似遭中國封鎖。（法新社）

2021/03/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在中國曾遇封鎖的加密即時通訊程式「Signal」，十五日晚間起再度傳出疑似被擋災情。同日，原訂當天上檔的香港二○一九年「反送中」運動《理大圍城》事件紀錄片，臨時獲知戲院取消上映；也講述「反送中」的挪威紀錄片《不割席》，及中國封殺的「辱華」導演趙婷作品《游牧人生》，雖獲入圍第九十三屆奧斯卡金像獎喜訊，卻盛傳中國共產黨中央委員會宣傳部已下令封殺四月廿五日頒獎直播。

「Signal」由美國非營利組織「Signal技術基金會」開發，以「保護自由表達並實現世界範圍內的安全通訊」為目標，全球下載次數高達一億，其中五十一萬位於中國。十五日晚間「Signal」的中國用戶傳出無法收發訊息，但有用戶透過虛擬私人網絡（ＶＰＮ）「翻牆」就可使用，尚無法確定是否真的遭封鎖。

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「反送中」紀錄片也遭禁播

《理大圍城》紀錄片在記述一九年十一月「反送中」示威者與香港警方在香港理工大學周邊爆發的衝突，今年一月甫獲「香港電影評論學會大獎」最佳電影殊榮。

據美國「自由亞洲電台」了解，中國觀眾也無緣在第一時間收看第九十三屆奧斯卡獎頒獎典禮，央視等官媒已收到中宣部指示，禁播除了避免百姓透過《不割席》等片得知香港等地時事，也能防止得獎者上台說真話的「尷尬」場面同步流入中國。以趙婷為例，生於中國，《無依之地》榮獲金球獎最佳導演獎，讓她成為獲得該獎項的第一位亞裔女性，但她說過「中國遍地都是謊言」，引發中國網友砲轟。

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