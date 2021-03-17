為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩胞妹嗆美：「想安穩睡覺 就別惹麻煩」

    北韓領導人金正恩的胞妹金與正（右）15日警告拜登政府，「不要盲目行事，製造麻煩事」。（法新社檔案照）

    北韓領導人金正恩的胞妹金與正（右）15日警告拜登政府，「不要盲目行事，製造麻煩事」。（法新社檔案照）

    2021/03/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀十七日訪問南韓前夕，北韓執政黨機關報《勞動新聞》十六日刊登金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正十五日聲明，她先譴責南韓八日啟動美韓軍演是「侵略戰爭演習」，接著警告美方自制，「向為給朝鮮半島散發火藥味而喪心病狂的美國新政府奉勸一句，若想在今後的四年裡平平安安地睡個安穩覺，就要一開始慎之又慎，而不要盲目行事，製造麻煩事。」

    金與正譴責美韓軍演 警告美要自制

    金與正的談話是北韓首度對美國拜登政府釋放信號。聲明全文先給南韓下馬威，稱南韓針對「同族」啟動「反朝侵略戰爭演習」，既然對方「選擇了『戰爭的三月』、『危機的三月』，而非『溫暖的三月』，雙方因此將難以重返『三年前的春天』」，「同敵視我們的南朝鮮當局無需進行任何合作或交流」，不得不考慮「再也沒有理由繼續存在」的兩韓對話機構，包括祖國和平統一委員會和金剛山國際旅遊局等的廢除問題。

    金與正聲稱已向北韓最高領導人金正恩報告相關「重大措施」，且南韓若繼續做出「更為挑釁性行動」，北韓「計畫採取特殊決策痛快撕毀北南軍事領域協議書」，讓「即將執政期滿的南朝鮮當局前途暗淡不好走，沒好日子過。」

    根據南韓聯合通訊社分析，北韓嚴厲譴責韓美軍演，但對美國的警告力道明顯比對南韓低調不少。韓聯社認為，北韓措辭相當低調，推測北韓仍將再進一步觀望拜登政府的對北韓政策走向後，才會敲定對策；據此也可以理解，為何拜登政府上月中旬以來曾透過多種管道試著與北韓溝通，至今全未獲回應。

    梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）向美聯社表示，金與正的聲明顯示北韓仍持續挑撥南韓與美國之間的關係，美韓雙方必須在所剩不多的寶貴時間裡，就雙方針對北韓的嚇阻、制裁與交往問題協調出一致立場。

    南韓外交部十六日則回應，南韓有關實現完全無核化和建立永久和平機制的努力應取得進展的立場沒有改變，呼籲北韓應重啟兩韓對話以及和美國的對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    政變後已有400多名緬甸人逃到印度 其中不乏「抗命」警消
    2021/03/16 06:57

    政變後已有400多名緬甸人逃到印度 其中不乏「抗命」警消

    否認歧視 梵諦岡：同性婚姻有違天主教教義
    2021/03/16 08:11

    否認歧視 梵諦岡：同性婚姻有違天主教教義

    緬甸中資工廠被砸 法媒：西方NGO人士稱軍方刻意栽贓
    2021/03/16 07:48

    緬甸中資工廠被砸 法媒：西方NGO人士稱軍方刻意栽贓

    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用
    2021/03/16 07:29

    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播