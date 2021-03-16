外交部籲緬甸台企掛國旗、標示台灣

緬甸局勢持續動盪，華航第二架救援班機14日返抵台灣。（資料照，非當事航班）

2021/03/16 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕緬甸第一大城仰光的萊達雅區前日示威情勢混亂，數十人遭到軍警鎮壓死亡，多間中資工廠遭放火，其中包括一間台資工廠。外交部昨表示，駐處已通報在緬甸台商，建議在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界混淆誤判。

昌億公司遭波及 十名台幹均安

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，緬甸抗議民眾十四日闖入仰光萊達雅工業區，並針對中國籍企業進行破壞。同樣位於萊達雅工業區的台企昌億公司傍晚遭波及，抗議民眾強行進入該公司廠區，破壞警衛室與四輛公務用車，並包圍廠區，有十名台籍幹部受困在廠房中。

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外交部昨說明，我駐緬甸代表處接獲通報後，立即與昌億的台籍幹部聯繫，代表政府表達關切與慰問，同時立即洽請緬方派員前往該公司協助處理。緬甸軍警人員昨晚進駐萊達雅工業區並宣布戒嚴。外交部表示，包圍廠區的抗議民眾後散去，十名台籍幹部均平安，目前留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全旅館，供台商幹部住宿。根據我駐處掌握訊息，在萊達雅工業區內的其他台資企業未受到波及。

外交部指出，國人在緬甸如果遇到緊急事件，請先撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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