國際戰線抗中 海外港人推「香港約章」

前香港立法會議員羅冠聰等八名流亡海外人士，發起「二○二一香港約章」，盼重新凝聚海內外港人的抗爭意志。圖為羅冠聰去年八月現身義大利羅馬，向訪義的中國外交部長王毅抗議。（美聯社檔案照）

2021/03/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民主運動遭逢中國當局沉重打擊之際，八名流亡海外的香港抗爭人士發起「二○二一香港約章」，並廣邀連署，期盼團結四散海外的港人，凝聚「國際戰線」的力量，避免運動出現分裂、進而泡沫化，為日後抗爭做好準備。該約章也要求中國政府結束一黨專政、停止軍事威嚇台灣，同時希望聯繫世界各地的民主和自由抗爭者，呼籲國際社會對抗中國威權擴張。

羅冠聰等8人發起 盼國際制衡中共威權

由前香港立法會議員羅冠聰、許智峯、梁頌恒、前香港大學學生會刊物「學苑」總編輯梁繼平、前香港專上學生聯會（學聯）秘書長周永康、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、「本土民主前線」前召集人黃台仰、公民團體「鍵盤戰線」前召集人鄺頌晴等八人發起的「二○二一香港約章」，希望延續二○一九年反送中運動的「國際戰線」，呼籲海外港人考量自身風險後連署支持。

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約章主要分為四大部分：離散港人信念、香港篇、中國篇和國際篇，呼籲海外港人以香港整體利益著想，善用海外空間發聲，避免派系之爭及抗爭運動泡沫化；同時希望在港港人維持身分認同，並呼籲廢除「港區國安法」及釋放政治犯、撤銷政治檢控。在中國方面，約章呼籲中共結束一黨專政、停止打壓少數民族和維權人士，同時停止軍事威嚇台灣，以及尊重台灣人民的自決和自治。在國際方面，約章請求國際警惕及制衡中共威權崛起。

八名發起人十四日晚間舉行線上記者會，流亡英國的羅冠聰表示，港人常形容抗爭運動是「兄弟爬山」，而約章正是讓海外港人知道「這座山的模樣」。在美國就學的周永康認為，中共意圖分化海外民主運動，若世界重複三十年前的對中政策，香港將面臨泡沫化及碎片化，因此，各國應逆轉經貿、環境和氣候議題上的對中政策，「這件事不能再拖、不能再business as usual（照表操課）。」

人在澳洲的許智峯指出，當香港失去自由，海外港人有更大責任為香港疾呼，八名發起人正代表不同政治光譜，今日殊途同歸，變成「要光復香港的一派」，約章代表的是對香港和自己的莊嚴承諾，確立身為流亡港人，應該為香港做的事。梁繼平則說，香港民主抗爭走入低谷，港人不能再自說自話，要理解世界各地政制、走入當地抗爭脈絡，如同猶太人在二次世界大戰後赴美發展，逐漸在文化和外交上發揮影響力，「不能只要求別人了解我們，而不了解當地社會。」

「2021香港約章」重點摘要

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