布林肯稱台灣是「國家」金融大亨推文︰美將承認台灣

美國知名避險基金「海曼資本」創辦人巴斯，推文分享美國國務卿布林肯公開稱呼台灣是「國家」，並稱美國從今以後將承認台灣。（路透檔案照）

2021/03/15 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國務卿布林肯十日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時，公開稱呼台灣是「國家（country）」，打破過去美國政府自我施加的限制，可能開啟美台關係的新階段。美國知名避險基金「海曼資本（Hayman Capital）」創辦人巴斯（Kyle Bass）在個人「推特」分享相關新聞，並稱美國從今以後將承認台灣。

巴斯十三日在推特上分享《英文台灣日報（Taiwan News）》的報導。報導指出，布林肯出席眾院外交委員會聽證會時，共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）詢問他是否承諾推動台灣加入世界衛生組織（WHO），邀請台灣參與拜登總統即將舉辦的民主峰會，並開始進行美台自由貿易協定談判；布林肯一口答應，並讚揚台灣是個強健的民主政體、科技重鎮，也是一個能對世界做出貢獻的「國家」，台灣在應對武漢肺炎疫情的表現就是很好的例子。

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巴斯︰台灣擁2400萬人口 不是中國

針對布林肯的發言，巴斯推文強調：「台灣是個擁有二千四百萬人口的國家，台灣不是中國，美國從今以後將承認台灣。」他還在同一篇推文中加上「台灣不是中國」的主題標籤，並標註中國官方喉舌《環球時報（Global Times）》、《環球時報》總編輯胡錫進、中國駐美國大使崔天凱。

標註環時胡錫進、中國駐美大使

巴斯近年來頻頻發聲力挺台灣。去年十一月，拜登勝選後，巴斯就曾公開喊話，呼籲拜登上任後應承認台灣主權。巴斯在二○一九年七月二十一日的推文中也寫道，美國應讓蔡英文總統在科羅拉多州首府丹佛發表演說；當時蔡總統剛結束加勒比海友邦訪問，過境丹佛。

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