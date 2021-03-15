為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    布林肯稱台灣是「國家」金融大亨推文︰美將承認台灣

    美國知名避險基金「海曼資本」創辦人巴斯，推文分享美國國務卿布林肯公開稱呼台灣是「國家」，並稱美國從今以後將承認台灣。（路透檔案照）

    美國知名避險基金「海曼資本」創辦人巴斯，推文分享美國國務卿布林肯公開稱呼台灣是「國家」，並稱美國從今以後將承認台灣。（路透檔案照）

    2021/03/15 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國務卿布林肯十日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時，公開稱呼台灣是「國家（country）」，打破過去美國政府自我施加的限制，可能開啟美台關係的新階段。美國知名避險基金「海曼資本（Hayman Capital）」創辦人巴斯（Kyle Bass）在個人「推特」分享相關新聞，並稱美國從今以後將承認台灣。

    巴斯十三日在推特上分享《英文台灣日報（Taiwan News）》的報導。報導指出，布林肯出席眾院外交委員會聽證會時，共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）詢問他是否承諾推動台灣加入世界衛生組織（WHO），邀請台灣參與拜登總統即將舉辦的民主峰會，並開始進行美台自由貿易協定談判；布林肯一口答應，並讚揚台灣是個強健的民主政體、科技重鎮，也是一個能對世界做出貢獻的「國家」，台灣在應對武漢肺炎疫情的表現就是很好的例子。

    巴斯︰台灣擁2400萬人口 不是中國

    針對布林肯的發言，巴斯推文強調：「台灣是個擁有二千四百萬人口的國家，台灣不是中國，美國從今以後將承認台灣。」他還在同一篇推文中加上「台灣不是中國」的主題標籤，並標註中國官方喉舌《環球時報（Global Times）》、《環球時報》總編輯胡錫進、中國駐美國大使崔天凱。

    標註環時胡錫進、中國駐美大使

    巴斯近年來頻頻發聲力挺台灣。去年十一月，拜登勝選後，巴斯就曾公開喊話，呼籲拜登上任後應承認台灣主權。巴斯在二○一九年七月二十一日的推文中也寫道，美國應讓蔡英文總統在科羅拉多州首府丹佛發表演說；當時蔡總統剛結束加勒比海友邦訪問，過境丹佛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    中國淫亂嫩女警曝光？網友亂搜照片 苦主：我快崩潰了
    2021/03/14 06:29

    中國淫亂嫩女警曝光？網友亂搜照片 苦主：我快崩潰了

    二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了
    2021/03/14 06:25

    二氧化碳將從地球消失！NASA：這種氣體未來也沒了

    接種AZ疫苗異狀頻出 挪威再3醫護血栓 當局暫停施打
    2021/03/14 08:37

    接種AZ疫苗異狀頻出 挪威再3醫護血栓 當局暫停施打

    緬甸軍警開火鎮壓群眾 昨日釀12死
    2021/03/14 07:43

    緬甸軍警開火鎮壓群眾 昨日釀12死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播