美防長亞洲行 強化抗中「可靠威懾力」

美國國防部長奧斯汀十三日表示，此番出訪亞洲在於提升與美國盟邦的軍事合作，強化足以對抗中國的「可靠的威懾力」。 （路透檔案照）

2021/03/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）十三日啟程前往亞洲，展開上任後首次出訪海外行程。他途經夏威夷時向媒體表示，此次出訪亞洲在於提升與美國盟邦的軍事合作，以強化足以對抗中國的「可靠的威懾力」。

奧斯汀是在造訪夏威夷檀香山州美國印太司令部總部時發表以上言論。他隨後轉往日本、南韓與印度訪問。奧斯汀說，此行重點是聯盟與夥伴關係，也攸關強化實力，並回顧當美國聚焦於中東的反恐怖主義戰爭時，中國則高速提升其軍隊戰力…美國曾有的競爭優勢已遭削弱，但仍保有優勢，而且還要繼續增加此一優勢…美國的目標在於確保有能力與運作計畫…以便能對中國或其他任何想挑戰美國者，提供「可靠的威懾力」。

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加強與日韓聯盟

奧斯汀訪問日、韓時將與美國國務卿布林肯會合。奧斯汀說，他和布林肯想做的事之一，就是開始強化與日、韓的聯盟，包括多聽多學以了解日韓觀點。

根據美國國防部新聞稿，美、日同盟是面對與中國長期競爭時、維持自由開放的印太地區和平安全的基石，布、奧兩人在與日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行安全保障磋商委員會「二加二會議」時，將強調兩國同盟達史上最堅定。而在會晤南韓外交部長鄭義溶與國防部長徐旭時，則將強調美、韓同盟仍是東北亞和平、安全與繁榮的關鍵。

深化美印防務合作

奧斯汀稍後將轉往印度與印度國防部長辛赫等政要，討論深化美、印主要防務夥伴關係與推動雙方合作。分析指出，這些會談可能是為了預定十八日在美國阿拉斯加州舉行的美、中外交高層會面前先行定調。布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外交部長王毅會面，這是拜登上任以來美、中高層首度會晤。

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