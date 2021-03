中英對照讀新聞》Korea speeding up vaccination by expanding AZ inoculation 韓藉擴大「阿斯特捷利康」疫苗接種 加快施打進度

圖為2月26日,南韓總統文在寅(左2)赴首爾一所公共衛生中心,視察「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)的新型冠狀肺炎疫苗施打情形。(美聯社檔案照)

2021/03/14 05:30

◎茅毅

The Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) announced Thursday the amended approval for the use of the AstraZeneca vaccine, which it had initially limited due to a lack of clinical data on efficacy in the elderly when the vaccination program started Feb. 26.

南韓疾病管理廳週四宣布核准使用阿斯特捷利康(新型冠狀肺炎)疫苗的修正案。鑑於該預防接種計畫於2月26日開始時,還缺乏疫苗對年長者效力的臨床數據,因此該國原先有所設限。

The decision follows the release of recent studies conducted in Britain and Scotland, proving the vaccine’s efficacy on preventing infection and lowering the risk of hospitalization among elderly people.

此一決定是在近來於英國和蘇格蘭所做的研究公布後所做。這些研究證實了該疫苗對於預防感染和降低年長者住院風險的功效。

With the age limit lifted, some 376,000 patients and medical workers at nursing homes and long-term care facilities ― over 65 years of age ― will be vaccinated within this month.

隨著年齡限制解除,約37萬6000名病人與護理之家及長期照護設施的醫療人員─逾65歲者─將在本月內接種。

新聞辭典

amend:動詞,修改(正、訂)、改進、改過自新。例句:In line 47, "men" should be amended to "people".(第47行中的men,應該改成people。)

clinical:形容詞,臨床的、門診的、冷漠(冷冰冰)的。例句:Clinical trials of the new drug may take four years.(這種新藥的臨床試驗可能需4年時間。)

hospitalization:名詞,住(留)院(接受治療)。例句:Because of the severity of the accident, the patient required hospitalization.(由於事故嚴重,病人必須住院治療。)

