美日印澳結盟「對中沒幻想」

三國領袖也與澳洲總理莫里森討論到中國對澳洲的脅迫。 （歐新社）

2021/03/14 05:30

4國都支持印太自由開放

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），十二日透過視訊舉行首次領袖峰會。白宮國安顧問蘇利文會後證實，四國領袖談及中國威脅時，明確表示對中國沒有任何幻想，並強調將支持印太地區維持自由開放。四人也同意就武漢肺炎疫苗、新興和關鍵技術等領域展開合作。分析指出，此次峰會成果豐碩，拜登為其抗中策略打出漂亮一拳。

維繫南海和東海航行和飛行自由

香港南華早報指出，蘇利文指出，總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森，共同討論中國對澳洲的脅迫、對釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）的侵擾、在中印邊界的挑釁行徑，同時也談到將堅持以國際法維繫南海和東海的航行和飛行自由，以及承認專制與民主模式的競爭陷入艱難處境，但仍對未來感到樂觀等。更重要的是，在這些涉及中國的挑戰上，四位領袖清楚表明「對中國沒有任何幻想」。

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首重支援印度生產十億劑疫苗

峰會還確立多項合作計畫，當務之急為結合美國技術、美國和日本資金、印度製造和澳洲物流運輸能力，在明年底前生產十億劑武漢肺炎疫苗，解決東南亞地區疫苗需求問題，顯然是為了抗衡中國疫苗外交。不僅如此，四國也同意在新興和關鍵技術領域攜手，包括第五代行動通訊技術（5G）的標準設定、設備安裝和供應商的多元化，以及人工智慧（AI）技術的推進等。

至於先前日本媒體指稱，四國將商討中國掌握稀土供應鏈的應變措施一事，峰會的聯合聲明並未特別提及，但美國之音（VOA）強調，在半導體、電動車、航太、新能源等未來關鍵技術上，稀土重要性不言而喻。此外，四人也談論北韓完全去核化、恢復緬甸民主，並表明將依據「巴黎協定」應對氣候變遷。儘管峰會聯合聲明和白宮簡報均避免直接提及中國，但幾乎所有話題都繞不開中國，美國國家公共廣播電台（NPR）和國家廣播公司（NBC）認為，拜登正聯合盟友「深化與中國的對抗」。印度時報則直言，四位領袖「向中國發出了強烈訊號」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家車維德（Victor Cha）分析，此次峰會是拜登聯合盟友，「對中國打出組合拳的第一拳」，接下來國務卿布林肯和國防部長奧斯汀還將連袂訪日韓，或許還會「打出更多組合拳」。智庫「蘭德公司」分析師何天睦則強調，四方安全對話僅是非正式組織，四國遠未形成「統一陣線」。

美中高層18日會晤 重點在台港新疆

另一方面，針對美中外交高層十八日在阿拉斯加晤談一事，蘇利文強調，屆時美方不會談論對中關稅和出口管制，重點將擺在美方對台灣、香港、新疆被中方打壓，以及中印邊界和東海紛爭的關切。

美國國安顧問蘇利文十二日在白宮向記者簡報四方安全對話成果，直指四國對中國沒有幻想。 （美聯社）

日本首相菅義偉（圖右）十二日在會談中，對中國在釣魚台列嶼的侵擾與實施海警法表示關切。 （美聯社）

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