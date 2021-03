《中英對照讀新聞》Remains of Cold War-era Russian sub seen in film catch fire 曾現身電影的冷戰時期潛艦遺跡著火

前蘇聯潛艦「茱麗葉484號」近年落腳美國羅德島州普洛敦維士市濱水廢料場,9日發生火警。(美聯社檔案照)

2021/03/13 05:30

◎周虹汶

The remains of a Cold War-era Russian submarine once seen in a movie starring Harrison Ford caught fire in Providence on Tuesday morning as workers were using a blowtorch to cut it up for scrap.

曾在哈里遜.福特主演電影中出現的冷戰時期俄羅斯潛艇遺跡,週二早上在普洛敦維士市著火,當時工人正用噴槍把它切割成碎片。

請繼續往下閱讀...

The hull is sheathed in a 8 -10-centimeter layer of rubber and that’s what caught fire as workers cut into it with a torch, Providence Deputy Assistant Fire Chief Steve Capracotta said.

普洛敦維士市消防副助理局長史蒂夫.卡普拉科塔說,船體被8到10公分厚的橡膠層包覆,當工人拿噴槍切入,它就成了著火點。

After the Cold War, the submarine known as Juliett 484 was sold and used as a restaurant and vodka bar in Helsinki, Finland, and as a set for the 2002 Ford movie "K-19:The Widowmaker."

冷戰後,這艘以茱麗葉484號之名為外界所知的潛艦出售,在芬蘭赫爾辛基市被當成一家餐廳及伏特加酒吧,也是福特2002年電影「K-19:寡婦製造者」的拍攝場景之一。

The sub wound up in Providence because the Rhode Island-based USS Saratoga Museum Foundation bought it and opened it to the public as a floating museum in 2002.

這艘潛艦最後在普洛敦維士市劃下句點,因為美國薩拉托加號航空母艦博物館基金會買下它,並於2002年以浮動博物館的面貌對公眾開放。

It sank during a nor’easter in 2007 and was sold for scrap.(AP)

它在2007年一場東北風暴中沈船,被當廢料變賣。

(美聯社)

新聞辭典

submarine:形容詞,指海底的、海中的。名詞,指海底動(植)物、潛艦。如:a submarine tunnel(海底隧道)

sheath:名詞,指刀劍的鞘、保險套、女性緊身衣物;動詞,同sheathe,指把刀劍插入鞘中、厚厚包覆。例句:The pond was sheathed in ice.(池塘被冰層覆蓋。)

wind up:片語動詞,指陷入、落得。例句:Do you want to wind up homeless?(你想搞得無家可歸嗎?)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法