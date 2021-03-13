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    美中衝突更甚5年前 李顯龍不選邊

    新加坡總理李顯龍近日接受英國廣播公司專訪，強調無意在中國和美國衝突中選邊站。（取自網路）

    新加坡總理李顯龍近日接受英國廣播公司專訪，強調無意在中國和美國衝突中選邊站。（取自網路）

    2021/03/13 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕面對中國和美國近年關係冰凍，與兩國互動密切的新加坡總理李顯龍接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪時直言，中美發生衝突的可能性比五年前高，恐因雙方皆堅持強硬路線而陷入僵局，惟升級為軍事衝突的機會「還不大」，他也無意選邊站。

    中國為新加坡最大出口市場，美國則是新加坡最大投資國，更是新加坡主要安全夥伴。一月卸任的美國川普政府二○一八年以中方偷竊美國智慧財產和商業秘密為由，啟動中美貿易戰以來，中美關係再隨一九年底由中國竄出的武漢肺炎隔年席捲美國，陷入一九七九年建交以來最低潮，即使美國新總統拜登一月就任，也尚無回溫跡象。而在區域舉足輕重的新加坡，這一段期間受惠於美中關係持續惡化，經濟表現不俗。

    面對中國近年行徑受西方國家譴責，李顯龍不願對中方多做建議，但坦言「中國現在走的路，以及這是否對他們有利，外界存有很大的不確定和憂慮」，「我認為這個方向不符合中國的利益。」他非常期待看到一個受歡迎的中國，「共同繁榮和共同生活在一個穩定的世界中」。他強調，在兩個大國之間，新加坡無法支持任何一方。

    他也盼望拜登成為「相信多邊主義和國際貿易」的領導者。對於中國試圖爭奪美國長年在全球的主導地位，他認為「美國仍然排名第一」，惟中國以第二名「緊隨其後」的事實已讓 「美國很難接受」，遑論外界估計中國將在二八年成為世界第一大經濟體，比先前預測提早五年。但李顯龍仍看好全球化的發展空間，特別是針對武漢肺炎共同研發疫苗，希望國際旅行能在今年底或至少明年重啟，「你無法避免彼此合作」，「不可能再回到貧窮、絕望以及那些不穩定和衝突的地方。」

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