六四後首次 歐盟將制裁新疆4官員

鑒於美國和部分歐洲國家政府已將北京針對新疆維吾爾族穆斯林的行為視為「種族滅絕」，歐盟將制裁新疆四名中國官員與一個實體。（路透檔案照）

2021/03/13 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報十一日引述數名歐盟外交人員報導，鑒於美國和部分歐洲國家政府已將北京針對新疆維吾爾族穆斯林的行為視為「種族滅絕」，因此歐盟即將制裁新疆四名中國官員與一個實體。這是自一九八九年北京天安門事件以來，歐盟首度以侵犯人權為由制裁中國。

凍結歐盟境內資產 禁止入境

歐盟高官本週為此進行冗長磋商後，就動用其新的人權制裁機制將中國官員列入黑名單取得共識。制裁內容包括歐盟國家對他們入境的旅行禁令，並凍結其在歐盟國家管轄下的資產。歐盟外長會議預定本月召開，屆時可望獲正式批准並公布。除被鎖定的四名中國官員外，俄羅斯、北韓及非洲亦有人被列入該黑名單。

請繼續往下閱讀...

歐盟國家駐歐盟大使本週費時三天才克服分歧，針對前述制裁對象達成協議。匈牙利總理奧班領導的政府與北京保有密切的政商聯繫。期間，匈牙利代表曾領銜反對，但二十七個成員國最終仍於十一日獲得共識。對此，中國「駐歐盟使團」尚未有所置評。

六四制裁迄今 僅剩禁運武器

六四事件後，歐盟及其前身曾對北京實施一連串經濟制裁和禁運 。惟隨著中、歐關係於一九九○年代與二○○○年代發展，早已解除制裁，只剩武器禁運。近年來，雙方因貿易議題、人權以及歐盟指控中國在新冠肺炎疫情的資訊上不透明而齟齬，關係已漸趨緊張。一名歐盟外交官就說，情勢確實正不斷演變，中國「在歐洲栽了什麼、就會收成什麼」。

歐盟此一實施制裁的決定，除又一次暴露出歐盟內部對如何因應北京存在分歧外，也透露出即使布魯塞爾和北京保持良好溝通並推動深化雙邊經濟關係，歐盟仍準備在人權及其他議題上對抗中國的最新跡象。

歐盟三月已針對涉及監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼者，首度啟動有歐版「馬格尼茨基法」之稱的「歐盟人權與民主行動計畫」制裁機制。歐盟還計畫擴大制裁全球侵犯人權的官員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法