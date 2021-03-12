美中高層訂18日會晤 首度過招

美中兩國高層將在十八日首度會晤，雙方代表分別是美國國務卿布林肯（見圖）、中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪。（歐新社）

2021/03/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國白宮十日證實，拜登政府已訂十八日在美國阿拉斯加州安克拉治和中國外交高層官員進行首度會晤，雙方代表為美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文，中國共產黨中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。

布林肯十日在眾議院外交政策委員會上表示，美方將藉這次重要會面的機會，針對中方挑戰美國與其夥伴和盟邦的安全、繁榮與價值的諸多行為，坦率表達美國的關切。他也強調，不排除各種領域的合作，惟目前仍無定期對話打算，一切將視雙方十八日對談後結果有無具體進展而定。布林肯也特別點名中國在新疆維吾爾自治區違反穆斯林人權的問題，呼籲中方既然堅稱未侵犯人權，就應該讓外界進入調查。

請繼續往下閱讀...

布林肯已安排會前先動身前往日本、南韓訪問，這是其任內初次海外行程，美方正與亞洲、歐洲盟國共同對抗中方的聯合態勢，屆時可望更形明朗。白宮發言人莎琪表示，初次會晤的時空安排很重要，是雙方解決一系列議題與歧見的機會，在應對中國問題上，美方會與盟國保持「密集連鎖的步伐」。

中國國務院總理李克強十一日表示，中美關係近年的確遭遇「嚴重的困難」，重申國家主席習近平上月和美國總統拜登通話強調的互不干涉內政立場，中美「合則兩利、鬥則俱傷」。中國外交部發言人趙立堅則稱十八日會晤乃應美方之邀，呼籲美方摒棄冷戰、零和思維，停止干涉中國內政，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

美中兩國高層將在十八日首度會晤，雙方代表分別是美國國務卿布林肯、中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪（見圖）。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法