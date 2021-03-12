看輕國際制裁 北京為港量身訂「制」

圖為十一日在香港灣仔金紫荊​廣場舉行升旗典禮。（路透）

2021/03/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國和中國高層官員即將會晤前夕，中國十一日罔顧美國政府警告，強行修改香港選舉制度，稀釋香港民主派的政治影響力，英國「金融時報」指出，恐將進一步擴大北京與華府的歧見。美國國務卿布林肯警告，不會坐視香港人權遭到迫害，並揚言制裁。英國外交大臣拉布也強調，北京當局違背自身承諾、掏空香港民主辯論空間，恐進一步破壞外界對於中國落實其國際責任與法律義務的信心與信任。

布林肯在中國人大會議表決通過修改香港選制前的十日，在美國聯邦眾議院的聽證上表示，美國將採取行動對付那些必須為嚴重迫害香港人權負起責任的人，會對在香港進行鎮壓行動者祭出制裁。

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但專家指出，對中制裁恐將「有釘無錘」，難以獲致實質效果。美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong），以及妻子是香港華裔的韓裔紐約州聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）認為，美國應會發動制裁，但效果可能不彰，形同「有釘無錘」，遭制裁的中國官員在美國沒有資產，遭華府點名後反而升官，遑論制裁還有鞏固北京當局指控外國勢力干預的謬論之虞。

華府智庫「布魯金斯研究所」研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，華府必須體認到抗中沒有特效藥，必須長期抗戰；北京認為，美國與其他國家終將被迫接受香港的既成事實。但他也表示，華府短期內可與英國及加拿大聯手打造接納港人的管道。金安迪則認為，制裁若要奏效，就必須和美國的盟友合作，使其成為抗中廣泛戰略的一環。

專家：香港二度回歸

曾在香港任教的清華大學客座教授侍建宇向美國之音（VOA）表示，香港選舉制度被北京強行修改後，不具民意基礎的「愛國者」，猶如英國殖民時期的「買辦」，只能聽命於北京。香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則向「德國之聲」表示，選制改革等同於讓香港「二次回歸」中國，從邁向民主的道路，變成邁向專制的道路。

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