美記者出書揭密 歐巴馬被爆歧視黨內「同志」

上週出版的新書披露，前總統歐巴馬在民主黨總統初選時，嘲諷印第安那州南本德市長布塔朱吉「既矮又是同志」。圖為歐巴馬二○一六年十一月在白宮將「總統自由勳章」授予公開出櫃的美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）。（法新社檔案照）

2021/03/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕兩名美國記者合著的新書披露二○二○年美國總統選戰相關秘辛，包括前總統歐巴馬二○一九年十月在一場和「黑人企業（指老闆是黑人）」金主的私人聚會中，表態力挺麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）參選，並未熱烈支持曾任其八年副手的拜登，甚至嘲諷另一名參選人、印第安那州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）無法贏得初選，因為他只是個「小鎮市長」，而且「既矮又是同志」。

聯邦參議院在二月初通過布塔朱吉出任運輸部長的提名案，成為美國第一位公開同性戀身分的內閣成員。

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初選挺華倫 未支持拜登

這本由美國「國會山莊報（The Hill）」記者帕妮絲（Amie Parnes）和「國家廣播公司（NBC）」記者艾倫（Jonathan Allen）合著的新書「走運：喬．拜登如何驚險贏得總統寶座（Lucky：How Joe Biden Barely Won the Presidency，暫譯）」中，提到民主黨的黑人企業金主代表與歐巴馬的對話。由於華倫在黨內被視為「激進左派」，歐巴馬將華倫與二○一七年推出減稅政策的前總統川普作比較，反問金主說，要是華倫當選後，只調漲一點點稅呢？暗示能否藉此換得金主支持。

當時，民主黨總統黨內初選只剩華倫、拜登、時任加州聯邦參議員的賀錦麗、布塔朱吉和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯等參選人。歐巴馬表明，若華倫在初選中勝出，贏得黨內提名，他將力挺華倫，並強調希望華爾街及大企業的代表性人物也能跟進。

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