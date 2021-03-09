身價1.5兆 全球第4女富豪 貝佐斯前妻嫁老師 牽手捐產做公益

跨國電子商務巨擘「亞馬遜公司」創辦人貝佐斯的前妻瑪肯西．史考特（右），再婚對象為美國華盛頓州西雅圖市私立湖畔學校化學老師朱特（左）。（取自贈與誓言網站）

2021/03/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一九年一月和跨國電子商務巨擘「亞馬遜公司」創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）共同宣布結束廿五年婚姻關係的五十歲美國作家暨慈善家瑪肯西．史考特（MacKenzie Scott），六日傳出再婚消息，對象是服務於華盛頓州西雅圖市私立湖畔學校（Lakeside School）的化學老師朱特（Dan Jewett），由男方透過女方投身的美國非營利組織「贈與誓言（The Giving Pledge）」公開關係。

「贈與誓言」於二○一○年八月由美國四十名富豪共同成立，帶頭號召捐出此生大部分財富。史考特和貝佐斯離異時，獲得貝佐斯轉讓亞馬遜的四％股權，目前以多達五三五億美元（約一．五兆台幣）淨資產，在彭博富豪榜上排名全球第廿二。身為當今全球第四女富豪，史考特二○一九年三月透過該組織宣布「共享多到不成比例的金錢數額」。

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史考特去年捐出1636億投入慈善

史考特自此加快慈善事業服務腳步，去年七月曾捐贈十六．八億美元，受惠者包括一一六家非營利組織、大學、社區發展團體和法律組織，還要求顧問團隊加速協助武漢肺炎大流行導致財務困境的民眾，全年共投入五十七．三四億美元（約一六三六億台幣）做慈善，範圍涵蓋種族平等、LGBT（男女同志、雙性戀者、跨性別者）及酷兒（Queer）權益、公共衛生和氣候變遷等議題，在全美僅次於身為全球第二富豪的前夫貝佐斯的一○一．五億美元。

朱特六日跟進捐贈資產的承諾。教了幾十年書的他坦言，過去從沒想過這種事，如今對共享財富的「特權」充滿感恩，同時鄭重宣布「已和我所知最慷慨大方的好人之一結婚—並加入她致力將鉅額金融財富用來服務他人的承諾」，「和瑪肯西一起做為這份承諾的一份子，我期待走上等在前頭的學習成長之路。」

貝佐斯也對前妻二婚給予祝福，透過聲明稱讚朱特是個「大好人」，「我為他們兩人感到高興和振奮」。

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