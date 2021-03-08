英媒爆料 梅根、凱特早有嫌隙 連褲襪也能吵

威廉、凱特夫婦與哈利、梅根夫婦的關係，已經在近幾年破裂。（法新社檔案照）

2021/03/08 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根，接受美國脫口秀主持人歐普拉專訪的內容即將播出前，英國媒體搶先披露哈利、梅根夫婦與兄嫂劍橋公爵夫婦威廉、凱特之間的嫌隙。今年二月，哈利夫婦在西洋情人節宣告梅根再度懷胎、長子亞契即將當哥哥的喜訊，媒體便注意到哈利的兄嫂居然沒有任何表示。「太陽報」六日指出，梅根與凱特的矛盾，早在梅根與哈利二○一八年於溫莎城堡舉行婚禮時就已存在。

據報導，當時梅根與凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見不合；凱特認為，應遵循王室禮儀，讓夏綠蒂穿著緊身褲襪，但梅根不以為然。知情人士指出，在夏綠蒂的伴娘服不合適的問題出現後，凱特與梅根開始爭吵。另一名消息人士則說，在何時繼續試穿禮服的要求被提出後，凱特開始哭泣。

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知情人士透露，凱特曾安排觀看網球等社交活動，試圖拉近妯娌的關係，但梅根從未真心以待。「太陽報」也指出，哈利與梅根被控訴在婚禮前一天「用電子郵件轟炸工作人員」。白金漢宮已宣布，將調查梅根曾霸凌王室員工的說法是否屬實。哈利、梅根夫婦的發言人回應，霸凌指控是建立在誤導性與傷害性錯誤訊息的精心計算抹黑行動。

英國媒體還爆料，梅根曾配戴沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼餽贈的耳環，但沙國異議人士哈紹吉二○一八年遇害後，各項調查都將幕後黑手指向沙爾曼，導致這對耳環成為「染血的耳環」，有辱王室形象。

「每日快報」指稱，威廉、凱特夫婦與哈利、梅根夫婦的關係，已經在近幾年破裂。哈利二○一九年錄製英國電視節目時坦承，他與兄長在「不同的道路上」。

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