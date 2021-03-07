微軟電郵軟體「中招」 受駭機構恐逾25萬

「微軟」電子郵件服務軟體「Exchange Server」因出現四個前所未知的「零日漏洞」而遭中國駭客侵襲。（美聯社檔案照）

2021/03/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國白宮發言人莎琪五日針對「微軟」電子郵件服務軟體「Exchange Server」因出現四個前所未知的「零日漏洞」而遭駭客侵襲事件表示，本案迄今仍屬「活躍的威脅」，此一重大漏洞恐有深遠影響，白宮擔心會有大量受害者。微軟已點名駭客來自中國，且受國家支持。網路安全專家對究竟有多少微軟顧客受害眾說紛紜，估計數字從至少三萬到可能超過廿五萬。

中國駭客仍活躍 美籲快更新

專門探討電腦安全的美國調查記者克雷布斯（Brian Krebs）根據多方回報的資訊指出，美國近日恐怕至少有三萬家機構已遭遇「異常侵略」，包括大量小公司和地方政府。華爾街日報指出，據信至少有數萬家企業、政府機關和學校受害，一位不願具名人士甚至向該報表示，可能有超過廿五萬家機構受害。

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除了微軟在第一時間補救，美國政府上週持續針對這起侵駭事件拉警報：美國國土安全部網路安全和基礎建設安全局（ＣＩＳＡ）三日發布緊急指令，要求承包商與各部會修補程式或暫時別讓「Exchange Server」連上網路；隔天再警告說，駭客正尋找還沒更新的伺服器。四日晚間，美國國家安全顧問蘇利文也透過臉書表示，當局正「密切追蹤」此事。但截至五日，僅有十％用戶更新程式。

目前仍不清楚駭客鎖定的目標範圍與攻擊時機，但美國網路安全公司「Volexity」認為至少可追溯到一月六日，ＣＩＳＡ則呼籲從去年九月調查起。美國安全情報公司「Recorded Future」指出，駭客鎖定的軟體版本以小企業為主要用戶。美方另有調查顯示，美國信用合作社、地方政府和小企業普遍遭殃，亞洲、歐洲也見多達上萬家機構受到衝擊。

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