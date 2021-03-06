美媒：世衛中國聯手瞞疫 佛奇配合
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派行動組織「司法觀察」（Judicial Watch）與保守派媒體「每日傳訊新聞基金會」（Daily Caller News Foundation）取得三○一頁的美國政府部門電子郵件等紀錄，宣稱披露世界衛生組織（WHO）與中國聯手隱瞞武漢肺炎疫情，美國最高防疫官員佛奇也知情。
「司法觀察」指出，這些文件是因該組織去年四月提出訴訟，依照「資訊自由法」取得。每日傳訊新聞基金會總編輯巴頓（Ethan Barton）說，「很清楚的，世衛從一開始就允許中國掌控資訊的流通。真正的透明是關鍵」。「司法觀察」總裁費頓直指，「世衛和佛奇的國衛院遷就中國共產黨對疫情消息的控制」。
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「司法觀察」官網一日披露此事，指這三○一頁文件包括衛生部旗下國家衛生院（NIH）國家過敏暨傳染病研究所（NIAID）所長佛奇、副所長蘭恩（Clifford Lane）的電郵，揭露NIH官員依照中國的要求量身訂出保密協議，在蘭恩去年初加入「世衛組織與中國新冠病毒疫情聯合專家考察團」赴中國收集疫情資料前簽署，以及世衛在去年一月製作一份疫情分析，但是列為「嚴格保密」，並未發表。
根據該網站公布的電郵文件，二月十三日世衛向隨行考察的NIH官員發送文件，說明行程、必要的醫療檢查等事項，但是最後提醒，「重要：請視此為敏感文件，在我們與中國達成通訊協議前，不要公開交流」。
去年二月十四、十五日蘭恩與世衛技術官丹尼爾．韓（Mansuk Daniel Han）之間的一連串電郵往返，韓寫道「這次這份保密協議是依照中國的要求製作的，所以之前的不能用」。
去年三月四日，中國財新網記者曾佳寫信給蘭恩，詢問世衛考察團報告內容病例數字，與武漢衛生健康委員會公布的數字不一致。
「司法觀察」為保守派行動組織，右翼新聞機構、保守派人物常引用該組織說法，如前總統川普就曾多次引述該組織說法指控大選舞弊，但後來都證明不是事實。「每日傳訊」由保守派媒體福斯新聞主持人卡森（Tucker Carlson）、保守派評論家派特（Neil Patel）共同成立，卡森已於去年六月退出。