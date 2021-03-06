美媒：世衛中國聯手瞞疫 佛奇配合

美國最高防疫官員、國家過敏暨傳染病研究所所長佛奇二月出席白宮新型冠狀病毒疫苗接種人口達五千萬人的活動。（路透）

2021/03/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國保守派行動組織「司法觀察」（Judicial Watch）與保守派媒體「每日傳訊新聞基金會」（Daily Caller News Foundation）取得三○一頁的美國政府部門電子郵件等紀錄，宣稱披露世界衛生組織（WHO）與中國聯手隱瞞武漢肺炎疫情，美國最高防疫官員佛奇也知情。

「司法觀察」指出，這些文件是因該組織去年四月提出訴訟，依照「資訊自由法」取得。每日傳訊新聞基金會總編輯巴頓（Ethan Barton）說，「很清楚的，世衛從一開始就允許中國掌控資訊的流通。真正的透明是關鍵」。「司法觀察」總裁費頓直指，「世衛和佛奇的國衛院遷就中國共產黨對疫情消息的控制」。

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「司法觀察」官網一日披露此事，指這三○一頁文件包括衛生部旗下國家衛生院（NIH）國家過敏暨傳染病研究所（NIAID）所長佛奇、副所長蘭恩（Clifford Lane）的電郵，揭露NIH官員依照中國的要求量身訂出保密協議，在蘭恩去年初加入「世衛組織與中國新冠病毒疫情聯合專家考察團」赴中國收集疫情資料前簽署，以及世衛在去年一月製作一份疫情分析，但是列為「嚴格保密」，並未發表。

根據該網站公布的電郵文件，二月十三日世衛向隨行考察的NIH官員發送文件，說明行程、必要的醫療檢查等事項，但是最後提醒，「重要：請視此為敏感文件，在我們與中國達成通訊協議前，不要公開交流」。

去年二月十四、十五日蘭恩與世衛技術官丹尼爾．韓（Mansuk Daniel Han）之間的一連串電郵往返，韓寫道「這次這份保密協議是依照中國的要求製作的，所以之前的不能用」。

去年三月四日，中國財新網記者曾佳寫信給蘭恩，詢問世衛考察團報告內容病例數字，與武漢衛生健康委員會公布的數字不一致。

「司法觀察」為保守派行動組織，右翼新聞機構、保守派人物常引用該組織說法，如前總統川普就曾多次引述該組織說法指控大選舞弊，但後來都證明不是事實。「每日傳訊」由保守派媒體福斯新聞主持人卡森（Tucker Carlson）、保守派評論家派特（Neil Patel）共同成立，卡森已於去年六月退出。

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