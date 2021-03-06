中國不同意? WHO疫源中期報告喊卡

領導世衛組織調查疫情源頭小組的食品安全專家恩巴瑞克（左三），二月九日在武漢一家飯店出席「中國—世衛組織新冠病毒溯源研究聯合專家組」記者會。（路透檔案照）

2021/03/06 05:30

26學者批世衛調查有政治意義

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報四日報導，世界衛生組織（ＷＨＯ）調查新冠肺炎源頭的小組，正計畫取消發布在中國進行實地調查後的中期報告，僅發布最終報告。ＷＨＯ發言人指稱，完整的最終報告將在未來幾週內公布。然而，美國、法國、澳洲和印度等國的廿六名相關領域專家四日在連署信中質疑該小組的調查，並直指ＷＨＯ此一調查任務「打從一開始就有政治意義」，任何報告都可能涉及政治妥協。

ＷＨＯ祕書長譚德塞二月十二日曾說，該小組將發布中期報告，簡明總結其武漢之行，惟至今中期報告仍不見蹤影。領導該小組的科學家恩巴瑞克（Peter Ben Embarek）提到，擬將中期及完整版最終報告改為一併公布，因為僅僅一份未包括所有細節的摘要報告，「將滿足不了讀者的好奇心」。

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任何報告 須取得中國認可

據報導，該小組的調查任務，是與中國科學家和官員共同進行，任何報告將必須取得中方認可。先發布中期報告的計畫取消，其背景是圍繞在新冠疫情溯源的政治與科學爭議不斷，尤其是美國近來正在遊說提高調查透明度。

另一方面，美國羅格斯大學分子生物學家埃布萊特（Richard Ebright）等廿六名病毒學、動物學和微生物學等相關領域的科學家，四日發表聯名公開信質疑該小組的調查，表明至今的作為無法構成徹底、可信及透明的調查。

該信指出，可信的調查需有保密的訪談，更完整地取得二○一九年最早在武漢發現新冠病毒時，當地醫院確診及潛在病例的紀錄。調查人員也應該獲准查閱所有研究冠狀病毒實驗室的維護、人員、動物養殖和實驗日誌等紀錄。這廿六人強調，若溯源調查達不到絕對徹底與可信，那世人「承受不了（其導致的後果）」。

中國駁調查 稱聯合溯源研究

埃布萊特直言，該小組中沒人認為該病毒乃人為製造的武器，但他們均相信，病毒最早透過實驗室的研究或因意外感染的可能性，與從自然界的動物溢散到人類的可能性相同，認為目前就排除中國科學院武漢病毒研究所等研究設施發生病毒外洩或事故或相關可能性還太早。

中國外交部發言人汪文斌稱中國和ＷＨＯ合作的不是調查，而是「聯合溯源研究」，「一些人罔顧科學事實，將溯源問題政治化…鼓吹對特定國家做有罪推定式調查」。

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