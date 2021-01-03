拜登新閣員撈錢有術 任命案惹議

美國總統當選人拜登所挑選的新內閣成員中，包括候任財政部長葉倫（見圖）、候任國務卿布林肯與候任國家情報首長海恩斯，皆曾收受來自大企業與銀行的鉅款。（路透檔案照）

2021/01/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報一日報導，美國總統當選人拜登所挑選的新內閣成員中，至少三人在過去兩年曾收受美國大企業與華爾街銀行支付的鉅額演講費或顧問費，令美國的進步派倡議人士大為錯愕，對拜登身邊的特殊利益團體的影響力感到憂心。

至少三人收受高額顧問費

紐時根據去年十二月卅一日公布的過去兩年財務申報指出，包括候任財政部長葉倫（Janet Yellen）、候任國務卿布林肯（Antony Blinken）以及候任國家情報首長海恩斯（Avril Haines），皆憑藉演講或顧問費賺得豐厚收入，其中前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫的演講費總金額超過七百萬美元，光是去花旗銀行亮相九次就拿到九十九萬兩千美元；布林肯則是透過他所創辦的顧問公司WestExec Advisors拿到近一百二十萬美元，他的客戶包括臉書、波音、黑石集團以及資產管理公司Lazard。

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至於海恩斯則是收到數據分析公司「帕蘭泰爾」（Palantir）支付的十八萬美元的顧問費。她最大的收入來自哥倫比亞大學，哥大付給她四十四萬多美元主持國際研究計畫並在法學院授課。她也擔任WestExec Advisors的顧問，賺得五萬多美元。

難擺脫利益團體影響力

葉倫與布林肯皆誓言避免涉及有利益衝突的議題，也表示會放棄在多家企業的利益，包括葉倫持有的電信公司AT&T、能源公司康菲（ConocoPhillips）、輝瑞藥廠與國防製造商雷神（Raytheon）等公司的股票，布林肯則說會賣掉WestExec Advisors與一家相關企業的股份。根據布林肯申報，這些股票總價值介於一百五十萬到六百萬美元。

但進步派團體「要求進步（Demand Progress）」執行長席格（David Segal）認為，即便葉倫等人誓言會遵守利益衝突的規定，但他仍有疑慮，因為這些準閣員有太多企業客戶與其未來可望掌管的內閣部會有所關聯，這對企圖打造一個有別於川普政府的行政部門的拜登而言，是「不幸的情況」。

美國總統當選人拜登所挑選的新內閣成員中，包括候任財政部長葉倫、候任國務卿布林肯與候任國家情報首長海恩斯（見圖），皆曾收受來自大企業與銀行的鉅款。（路透檔案照）

美國總統當選人拜登所挑選的新內閣成員中，包括候任財政部長葉倫、候任國務卿布林肯（見圖）與候任國家情報首長海恩斯，皆曾收受來自大企業與銀行的鉅款。（路透檔案照）

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