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    美中不排除熱戰 中國再向拜登示好

    中國外交部長王毅近日接受中媒訪問時，指美中關係處在新的十字路口，並在未指名道姓的情況下，呼籲美方汲取打壓中國的教訓，恢復兩國正常對話。（歐新社）

    中國外交部長王毅近日接受中媒訪問時，指美中關係處在新的十字路口，並在未指名道姓的情況下，呼籲美方汲取打壓中國的教訓，恢復兩國正常對話。（歐新社）

    2021/01/03 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國在貿易、人權、武漢肺炎起源上爭執不休，但拜登確定當選美國總統後，中國不同層級的外交官員不斷釋出善意。中國官媒新華社二日刊登國務委員兼外交部長王毅的訪問，王毅直指「中美關係來到新的十字路口」，並說明中國是最早通報疫情的國家，有權選擇自己的社會制度和發展道路。不過，美國的中國學者仍認為，美中雖相互依存，但技術脫鉤仍將繼續，也不排除爆發熱戰。

    王毅：從不干涉美國內政

    王毅近日接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪，指中美關係近年陷入前所未有的困境，根本原因在於美國當政者錯誤地把中國視為最大威脅並採取政策，但事實證明，美國企圖挑起新「冷戰」的做法，注定走向失敗，盼美方汲取教訓。反之，中國對美政策保持連續和穩定，也從不干涉美國內政，籲美方尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路。他強調，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但美方理應提升自我，而非阻擋別國。

    學者肯定川普加徵關稅

    此外，王毅也認為，中國與俄羅斯的戰略合作沒有止境，與歐盟是戰略伙伴、不是制度性對手，與東南亞國家協會更是血脈相親的友好近鄰，今後也將協助解決國際爭議，包括伊朗問題。

    儘管中方頻頻拋出橄欖枝，但美國之音二日報導，曾提出「軟實力」（soft power）等外交學說的前美國國防部國際安全事務助理部長、哈佛大學政治學者奈伊（Joseph Nye）近日投書華爾街日報，指美中其實不是在打「冷戰」，因為美國及其盟友並未受到共產主義輸出威脅，而是受到中國可以操控的經濟、政治互相依存的混合制度威脅。川普同時向盟邦和中國加徵關稅雖稍嫌笨拙，但非常正確，如何應對在經貿、南海等方面更加強勢的中國，將繼續是拜登政府的難題。

    美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」總裁布瑞默（Ian Bremmer）也投書時代雜誌，指美中之間基本的技術脫鉤將繼續下去，彼此合作空間將更少；未來在廣泛領域上都將或多或少地競爭，但在跨國問題上仍有合作可能，雙方能夠懷抱的最佳希望是「不安的和平」。

    他認為，香港、南海、維吾爾族和台灣等問題，都可能成為中國與拜登政府的「爆發點」，任何一方的誤判恐會導致事件升級，進而升高爆發熱戰的可能性。

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