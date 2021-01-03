中國海警闖釣魚台 1年高達333天

中國公務船二○二○年進入釣魚台列嶼鄰接區的日數達創新高的三三三天。左圖為日本海上自衛隊一架P-3C「獵戶座」反潛機，去年六月間飛過釣魚台列嶼上空。（法新社檔案照）

2021/01/03 05:30

最長滯留時間近58小時

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本放送協會（ＮＨＫ）二日報導，中國公務船二○二○年一整年駛入釣魚台列嶼（尖閣諸島）「鄰接區」的天數，達創新高的三三三天。駛入其「領海」後滯留的時間，則以去年十月十一日至十三日的五十七小時卅九分，寫下單次持續最長時間紀錄。

鄰接區又稱毗連區。一九八二年聯合國海洋法公約規定，該區範圍為領海外的十二浬（約二十二公里）。根據日本海上保安廳，中國公務船去年駛入釣魚台列嶼「領海」的次數共廿四次，共七十八艘。在次數和艘數上，均比前年少。不過，駛入鄰接區的天數則大幅超過前年的二八二天。而自去年四月到八月間，有一一一天是中國公務船每天都在鄰接區出沒的情況，亦創下自日本政府二○一二年九月間以「購島」方式將釣魚台列嶼「國有化」以來的最長連續駛入天數。

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日將增添八艘大型巡邏艦

對此，為加強警備機制，海保決定自今年至二○二三年間，增添八艘大型巡邏艦。海保長官（即廳長）奧島高弘在去年十二月間的記者會中提到，中國公務船近來朝向大型化與武裝化，（釣魚台列嶼）情勢仍處於無法預料的嚴峻狀態。在領海警備上，日本欲做好萬全準備。

香港「南華早報」則報導，分析家認為，北京近幾年來透過其軍事、海警甚至民間方式，已持續加強其在釣魚台列嶼近海及空域的存在感。這種策略旨在隨著時間消磨日本的抵抗意志，如今這似乎奏效。中國人民解放軍派數百架次的軍機飛近釣魚台列嶼空域，迫使日本航空自衛隊派戰鬥機從早到晚緊急起飛攔截。美國智庫「蘭德公司」智庫專家希斯（Timothy Heath）坦言，中國海軍和海警船擁有龐大資源，消磨策略最終在於達到不戰而使日方默認的目的。

頻刷存在感 消磨日本意志

海保二○○八年開始通報中國海警船駛近釣魚台列嶼的次數，一年還不到十次。但日本政府宣布將其「國有化」後，自一二年九月至該年年底，駛入其鄰接區的中國海警船竟達四二八艘。自一三年至一八年，每年平均七二○艘。去年一整年更多達一一五七艘。

日本防衛副大臣中山泰秀去年十二月間指稱，中國在日本周邊海域越來越多的活動乃一項威脅。美國、日本與法國計畫五月間在日本某個外島舉行這三國首度的聯合軍演。蘭德公司另一專家葛羅斯曼（Derek Grossman）認為，來自中國軍機的壓力，已使空自維持正常運作的能力嚴重吃緊。

希斯指出，若美、日藉由強化在釣魚台列嶼附近的合作來因應中方的加強施壓，升高任一方皆不樂見的爆發危機或衝突風險，那北京的策略就可能失敗，並使中國整體的安全情勢更不穩定。

中國海警船艦近年來頻頻進入釣魚台列嶼的鄰接區及領海。圖為一艘在釣魚台列嶼近海行駛的中國海警船。（美聯社檔案照）

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