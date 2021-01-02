龐皮歐促釋12港人 斥中脆弱專制

香港民陣在元旦發起「釋放政治犯」行動，召集人陳皓桓及香港支聯會主席李卓人等站在白色貨車上繞行多地，鼓舞港人繼續關懷被濫捕者，但從荔枝角收押所出發之際，與警方發生爭執。（路透）

2021/01/02 05:30

抨擊中共及在港奴才破壞法治

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在二○二○年的最後一天，針對涉嫌犯下中國「偷越邊境罪」、日前遭中國法院判囚三年至七個月的十名香港青年，再次開腔抨擊中國，指十二港人試圖逃脫暴政，中國政府阻止人民離開，反映這是一個脆弱的專制政權，並形容香港原本生機勃勃，卻被中國共產黨及其在香港的「奴才」（lackey）破壞法治，呼籲中方立刻無條件將人釋放。

釋放政治犯 港零星行動

十二名香港人去年八月間乘船欲逃往台灣，途中遭中國海警截獲和關押，並在日前一審宣判，除了兩名未成年者移交香港警方外，另十人全被判刑。龐皮歐就此事譴責中國，指十二港人試圖逃脫暴政，在國外值得受到英雄式的歡迎，而非遭逮捕、秘密審判與判處刑期。他說，這樣的迫害再次暴露北京的殘忍、對過去簽署之國際條約的漠視，及對港人權利的蔑視，「一個阻止人民離開的政權，無法自詡偉大國家或全球領導者」，「這僅是一個脆弱、害怕本國人民的專制政權」。

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與此同時，港人聲援十名港青的行動也不間斷，「民間人權陣線」（民陣）在元旦發起「釋放政治犯」行動，召集人陳皓桓及香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）主席、前立法會議員李卓人等，站在白色貨車上，從荔枝角收押所出發繞行尖沙咀等地，最後停在立法會大樓外；民陣也連同民主黨、公民黨等政黨及區議員，在全港十八區懸掛「釋放政治犯」布條，呼籲港人勿忘對抗極權以及被以言入罪的政治犯。

反送中迄今 逾萬人被捕

民陣「臉書」專頁同日晚間發布陳皓桓聲明，指「反送中」運動總被捕人數已逾一萬，有逾兩千名抗爭者被送上法庭，不少人淪為階下囚，如今因大型集會受限，民眾聲音無法彰顯，盼港人堅持信念，用不同方式繼續發聲。

另有十名港人在跨年夜登上獅子山，用燈管排列出「FAITH」（信念）字樣，鼓舞港人堅持下去。同晚，尖沙咀在倒數之際，則有民眾大喊「光復香港，時代革命」、「黑警死全家」等口號，警察一度衝向人群及拍攝畫面，幸無人被捕。

另外，英國政府數據顯示，英方在去年前十一個月簽發逾廿七萬本英國國民海外護照（BNO），比前年暴增近八成，尤其港區國安法去年六月底生效後簽發量大增。英方預計一月底推出BNO新簽證，供五四○萬名BNO持有者及其直系親屬申請移居英國。與此同時，香港特首林鄭月娥一日強調，港區國安法落實後，香港再無暴亂；她也透露，港府得知北京有意立法後，就成立小組加以建言，她也是成員。

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