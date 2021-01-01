懸賞獵殺駐阿美軍？ 中國怒駁假新聞

據傳美國總統川普日前接獲情資，指稱中國企圖買兇攻擊派駐阿富汗的美軍。圖為二○一七年六月駐阿富汗美軍在一處機場陣地搬運榴彈砲。（美聯社）

2021/01/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）去年十二月卅一日引述行政部門一名資深官員的話報導，川普總統去年十二月十七日在聽取每日簡報時接獲情資，顯示中國曾企圖僱用「非政府行為者（non-state actor）」攻擊駐紮阿富汗的美軍部隊，川普當天還與國家安全顧問歐布萊恩討論此事。中方斥此消息為抹黑污衊的假新聞。

據了解，川普政府有意解密情報內容，但白宮並未就此發表評論。中國外交部發言人汪文斌則是在去年十二月卅一日的例行記者會上斥此情資為「無稽之談，是徹頭徹尾的假新聞」，顯示「某些人」為了抹黑污衊中國已到瘋狂地步；他強調中國向來不干涉他國內政，暗嗆美國才總是在國際上炫耀武力與搞代理人戰爭。

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中國企圖買兇殺駐阿美軍的情報，迄今尚無法證實，且與二○二○年六月據傳俄羅斯提供阿富汗神學士好戰份子賞金藉此殺害駐阿美軍的報導類似。俄羅斯買兇殺駐阿美軍的情資也曾出現在總統的情報簡報中，且在稍後被踢爆該情資很可能長達數週無人聞問，川普也不曾就此要俄羅斯說明。

總統當選人拜登在可聽取總統每日簡報後可接獲與川普一樣的情報，但目前並不清楚拜登是否看過中國企圖買兇殺美軍的情資。

根據美國新聞網站「政客」報導，一名川普政府高階官員表示，此一情報「缺乏實證」、「真實性薄弱」；但川普政府卻相當重視，還在去年十二月廿二日召開國安會政策協調委員會進行討論，與當初對俄羅斯介入完全不理睬的態度大異其趣。該名官員說，最近的情報只顯示，中國向阿富汗輸送中國製武器。

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