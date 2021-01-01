參議員挺川 挑戰選舉人票認證

美國共和黨籍聯邦眾議員霍利表示，將挑戰一月六日國會認證選舉人票的程序，疑似企圖翻轉大選結果。圖為霍利去年十二月中旬在參院的一場聽證上發言。（美聯社）

2021/01/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國國會即將計算選舉人團選票與宣布總統當選人前夕，密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）去年十二月卅日表示，屆時將挑戰此一認證程序，反對確認民主黨籍的前副總統拜登當選總統；由於稍早已有數名聯邦眾議員表態反對認證，霍利的加入勢將延宕、但不會改變拜登入主白宮的選舉結果。

指某些州未遵守州選舉法

霍利此舉顯然符合川普總統希望國會封殺認證選舉結果的要求。川普提早在美東時間去年十二月卅一日早上十一點（台灣時間一日零點）離開佛州返回華府，連原訂出席的除夕趴都不參加；白宮並未說明川普提早收假的原因。

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霍利透過聲明指出，將在一月六日國會計算選舉人票與認證結果時提出反對，理由是「某些州，包括知名的賓州」，並未遵守該州的選舉法，但他並未說明違法細節或證據。霍利說，國會好歹該調查這些選民舞弊的指控，以及採取措施以確保選舉公正，此外他還批評臉書與推特在處理選舉相關內容的做法，形同幫拜登助選。

民主黨控制眾院 反對案難過

根據規定，當國會參眾兩院確認選舉人團的投票結果時，任何國會議員都能以任何理由反對某一州的選舉人票；然此反對案若要能繼續進行下去，必須提出書面申請以及參眾兩院各有一名議員簽名；此前已有數名共和黨籍眾議員表示六日會挑戰認證選舉結果，如今來自參院的霍利的加入，意味此一反對案將可繼續推動。依法國會的認證程序將因此暫停，參眾兩院分別開議辯論與進行表決（採簡單多數決），若有一院表決未過，反對案便不成立，國會將繼續進行計票與認證拜登當選。

白宮誇捍衛選舉 拜登陣營批作秀

紐約時報指出，由於民主黨控制眾院，反對案毫無希望過關，但會讓控制參院的共和黨人進退維谷，擔心忤逆川普會遭遇支持他的民意反噬，面臨六日喬治亞州參議員決選壓力的共和黨參議員羅夫勒已揚言，她會繼續為總統奮戰。

現年四十一歲的密州參議員霍利，是二○一八年首度進入國會、一九年初才就職的菜鳥參議員，據稱可能會投身二○二四年共和黨總統候選人黨內初選，此番力挺川普的目的不詳，但明顯打臉已告誡參院共和黨人勿企圖推翻選舉人團投票結果的參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈。白宮幕僚長梅多斯大讚霍利為選舉公正挺身而出，即將在拜登政府出任白宮新聞秘書的莎琪則批霍利作秀，其言行不會影響拜登在一月廿日宣誓就職。

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