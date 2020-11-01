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    電郵門案外案／涉捏造杭特資料 黎智英助理道歉辭職

    圖為跟隨壹傳媒創辦人黎智英多年的美籍私人助理賽門。他聲稱，將為一份有關美國民主黨總統候選人拜登次子杭特最新的「黑資料」報告被踢爆造假而請辭。 （取自星島日報網站）

    圖為跟隨壹傳媒創辦人黎智英多年的美籍私人助理賽門。他聲稱，將為一份有關美國民主黨總統候選人拜登次子杭特最新的「黑資料」報告被踢爆造假而請辭。 （取自星島日報網站）

    2020/11/01 05:30

    網路流傳64頁資料 作者假的

    〔編譯茅毅／綜合報導〕自九月以來，網路上就流傳一份達六十四頁的文件，內容涉及美國民主黨總統候選人拜登次子杭特在中國的生意。但美國國家廣播公司（NBC）十月卅日報導，經追查後發現，文件是受蘋果日報委託撰寫，且內容造假，並以假身分發布。對此，香港壹傳媒創辦人黎智英的私人助理賽門（Mark Simon）當晚推文，承認曾以黎智英私人公司資金做為撰寫文件的調查費用，他把關不嚴，為此向壹傳媒道歉，並承諾會辭職，但強調黎智英事前毫不知情。

    NBC報導引述該文件的共同作者─美籍部落客兼學者包定（Chris Balding）說法，稱該報告是受蘋果日報委託撰寫。常批評中國政府的包定表示，他只寫了該報告的一小部分內容，並參與其準備及審查。包定曾在北京大學匯豐商學院任教九年，因批評中國言論審查，而在二○一八年被校方開除。

    委託撰寫？黎澄清不知情

    對此，賽門十月卅日在推特上聲明，向黎智英及壹傳媒道歉，並為自己未負起行政人員最基本責任、未管控好風險，使黎和蘋果日報為他的「失誤」聲譽受損，將以辭職「承擔責任」，但並非藉此「扛下罪名」。他重申，黎「事前完全不知情」。

    黎智英本人亦推文澄清，稱自己對此事「毫不知情」，但承認賽門有用黎私人公司的資金，進行撰寫這份文件前的調查和研究，由於「只需一萬美元」，所以「不用他批准」。黎智英八月間因涉嫌違反「港區國安法」被捕，當時不在香港的賽門，亦遭香港政府通緝。

    根據NBC的調查報導，該報告乃「假情報文件」，其作者自稱阿斯彭（Martin Aspen），是瑞士的安全分析師，其實是人工智慧（AI）生成的「假人」，照片、身分與社群媒體帳號及其頭像都是捏造。該報告也是一家名為「颱風調查」的「假情報公司」產製。

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