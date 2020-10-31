瞄準拉美裔 拜登批移民政策不人道

廿八日在亞利桑那州鳳凰城的造勢場合上，川普支持者高喊「拉美裔選民挺川普」。 （法新社）

2020/10/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報卅日報導，美國總統大選進入最後倒數計時階段，共和黨總統川普與挑戰者民主黨總統候選人拜登不約而同鎖定拉丁美洲裔選民，其中川普陣營意圖從傾向保守的拉美選民切入，盼能藉此拉近雙方在賓州與德州等一級戰區的差距；拜登則從影響拉美裔甚深的川普移民政策下手，主張當選後會協助骨肉分離的拉美裔團聚。

川普陣營廿九日推出針對佛州、亞利桑那州與內華達州的拉美裔選民的電視競選廣告，廣告旁白以西班牙語告訴拉美裔選民，投給川普就能夠拯救美國夢並贏得對抗新冠病毒戰爭。

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川普廣告訴求美國夢

至於拜登陣營則是在同日發表新的數位廣告，指稱會在上任第一天成立工作小組，協助五四五名因川普的移民政策以致目前仍與家人分離的未成年人尋找雙親。該廣告還痛批川普的鎮壓移民政策「不人道」。

拜登陣營之所以推出這支廣告，在於部分民主黨顧問擔心，部分關鍵州的拉美裔選民參加提前投票的情況並不踴躍，恐不利拜登選情。根據美國皮優研究中心，今年合格拉美裔選民人數估計達三千兩百萬，將會左右關鍵州選情，原因在於拉美裔不但在鄰近美墨邊界的內華達州與亞利桑那州已是新興政治勢力，在北方的重要搖擺州如密西根州與北卡羅來納州，也日益茁壯。

專家：會投票選民恐不多

研究拉美裔社區的專家指出，儘管人數眾多，拉美裔合格選民仍與大選疏離或對如何投票知之有限，特別是低收入家庭，難怪不少政治觀察家認為，問題不在於他們到底挺誰，而是究竟會不會出來投票。數據顯示，參與提前投票的拉美裔有如鳳毛麟角。

美國總統川普的陣營廿九日推出鎖定拉丁美洲裔選民的電視廣告，呼籲拉美裔選民票投川普以拯救他們的美國夢。圖為川普今年九月在亞利桑那州出席一場拉美裔挺川普的活動。 （美聯社）

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